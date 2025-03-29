Abdulkadir Uraloğlu, bayramda ücretsiz ulaşım müjdesi verdi

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ve Boğaz köprüleri Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Marmaray, Başkentray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme İle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hatları da ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve boğaz köprüleri ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını bildirdi.

Uraloğlu, bugün başlayan uygulamanın 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar süreceğini söyledi.

RAYLI SİSTEMLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 30 Mart Pazar günü saat 00.00’dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) itibaren 1 Nisan Salı günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirtti.

"SEVDİKLERİNE ULAŞMAK İSTEYEN HERKESİN YOLUNU KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Uraloğlu, “Ramazan Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

HANGİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Başkentray,

Marmaray,

İZBAN,

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı