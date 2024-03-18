Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik-Yenişehir yolunu açacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını gerçekleştirecek

AA

Türkiye'nin ulaşım alanındaki eserlerine bir yenisi daha ekleniyor...

37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolu açılıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 Mart Çarşamba günü bir takım açılış ve ziyaretler için Bilecik'e gelecek.

Açılışı Uraloğlu yapacak

Bakan Uraloğlu ilk olarak 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak.

Ardından Bilecik Valiliği ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret edecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kentte son olarak esnaf ziyareti yapacak.

Bakan Uraloğlu, Bilecik ziyaretin ardından Bozüyük ilçesine geçecek. 14.00'te AK Parti Bozüyük SKM'ni ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu ardından esnaf gezisi yapacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)