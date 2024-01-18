Abdulkadir Uraloğlu: Biz Murat Kurum ile beraber iyi bir takım oluruz Gazeteci Adem Metan'ın programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Murat Kurum ile fotoğrafın detayını anlattı. Kurum'la iyi bir takım olacaklarını kaydeden Uraloğlu, Kurum için "Sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir arkadaşımız" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı artarak devam ediyor...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum ve Uraloğlu İstanbul'un sorunlarını görüştü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu adaylık açıklamasının hemen akabinde bir araya gelerek İstanbul'un sorunlarını konuşmuştu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, ilk günden işe başladıklarını belirtmişti.

"Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuştuklarını bildiren Kurum, "Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu o karenin arka planını anlattı

O karelerin büyük yankı uyandırmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dikkat çeken fotoğrafın detaylarını ilk kez paylaştı.

Gazeteci Adem Metan'ın programına katılan Uraloğlu, görüşmenin planlı bir görüşme olmadığını kaydetti.

"Sürekli diyalog halindeyiz"

Murat Kurum'un seçilmesi takdirinde iyi bir ekip olacaklarını belirten Uraloğlu, Kurum'la sürekli diyalog halinde olduklarını ifade etti.

"Bütün gayretimiz, amacımız İstanbul"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Murat Kurum ile olan görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

Biz diyoruz ki Murat Kurum ile beraber iyi bir takım oluruz, iyi bir motivasyonumuz olur. İstanbullunun ihtiyacı olan her şeyi bir yetki karmaşasına, sen mi ben mi olaylarına girmeden daha pratik yaparız. Bütün gayretimiz, amacımız budur.

"İş yönetme ve siyaset tarzını takdir ettiğim arkadaşlarımızdan bir tanesi"