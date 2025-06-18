Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Jeliazkov ile görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya geldi.

Ziyareti kapsamında ilk olarak Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile bir araya gelen Uraloğlu, “Ülkelerimizin ulaştırma politikaları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk.

Türkiye ve Bulgaristan olarak, komşuluk ilişkilerimizi daha da geliştirerek bölgede güçlü iş birliğini sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN JELIAZKOV İLE GÖRÜŞME

Bakan Uraloğlu, Sofya temaslarının devamında Bulgaristan Başbakanı Rossen Jeliazkov, Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karacov, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ile görüştü. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: