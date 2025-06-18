Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Jeliazkov ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya geldi.
Ziyareti kapsamında ilk olarak Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile bir araya gelen Uraloğlu, “Ülkelerimizin ulaştırma politikaları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk.
Türkiye ve Bulgaristan olarak, komşuluk ilişkilerimizi daha da geliştirerek bölgede güçlü iş birliğini sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN JELIAZKOV İLE GÖRÜŞME
Bakan Uraloğlu, Sofya temaslarının devamında Bulgaristan Başbakanı Rossen Jeliazkov, Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karacov, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ile görüştü. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Bulgaristan ile ilişkilerimizi derinleştirme adına görüşler paylaştık. Özellikle yaz aylarında karayolu ile Türkiye’ye dönmek isteyen gurbetçilerimizin Bulgaristan sınırında yaşadıkları yoğunluğun azaltılması konusunu da gündeme getirdik.
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