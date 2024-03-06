Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında mega projeleri anlatıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dev projelerini canlı yayında paylaşıyor.

ensonhaber.com

Türkiye’nin son 22 yılında, birçok 'mega proje' hayata geçirildi.

Değişen çehresi ile Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine bağlandığı noktada stratejik konumunu daha da güçlendirdi.

Özellikle yerel seçimler yaklaşırken İstanbul'da CHP'li İBB'ye karşılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı çalışmalarla İstanbullularla hizmeti buluşturuyor.

Bu icraatların başında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yer alıyor.

Bakan Uraloğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında İstanbul'da açılacak yeni metro hatlarını ve diğer projeleri tek tek anlattı.

Bakan Uraloğlu açıklamalarında şunları söyledi:

2004 yılından bu tarafa 2024 yılına geldiğimizde İstanbul'daki metroların gelişimi; 45 km'den 340 km'ye ulaştı. Biz buradan 20 yıl sonrası için 200-300 km metro yaparsak İstanbul yaşanmaz hale gelir. 2009 yılında 233 km metro varmış. 2019'dan bu güne 47,3 kilometredir. Oransal olarak dağıtırsak 2019'dan bugüne 8,1 km metro yapılmış demektir.

Pazar günü Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar hattı açılacak. 14 km'lik kesim olan İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutköy'e bağlanan kısım da bu ay içerisinde açılacak. Bu ay bitmeden 8,4 + 14 km'lik metro açılmış olacak. Toplam bakanlık tarafından yapılan metro uzunluğu 183,2 kilometre olacak. Yaklaşık 600 kilometre daha metro yapılması lazım. Buradaki birinci göre belediyelerindir. Eğer belediyeler bunu bakanlık tarafından yapılmasını isterse, cumhurbaşkanımızın onayına sunarız ve onaylarsa biz yaparız. Esas görev belediyelerindir. Çam Sakura Hastanesi'nde durmuştu ve yollar da dahil metroyu bakanlık olarak biz bitirdik.

İnsanları sadece yer üzerinden hareket ettiremeyiz. Yer altından da gitmelerini sağlamamız lazım. İstanbul'a 10 yılda 600 kilometre daha metro yapılması gerekiyor. 600 kilometre iddialı bir rakamdır ama bu iş iddia işidir. Buna imkanımız var.

Bu pazar 8,4 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar hattını açıyoruz. Biz artık metro araçlarını yüzde 80 oranında yerli üretmeye başladık. Dünyadaki marka olan firmaların taşeronluğu da yapılıyor.

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