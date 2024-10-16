Abdulkadir Uraloğlu: Deprem bölgesinde ulaşım ve haberleşmede sorun yaşanmadı

AA

Türkiye güne depremle uyandı.

Merkez üssü Malatya olan 5.9 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

"HABERLEŞME VE ULAŞIMDA SORUN YAŞANMADI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, depremde haberleşme ve ulaşımda sorun yaşanmadığını belirtti.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.