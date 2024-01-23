Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projesinde imzalar atıldı Türkiye ile KKTC arasında 3 trafik gözetleme istasyonu ve 1 gemi trafik hizmetleri merkezinden oluşan 'Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni' gerçekleşti. Bakan Uraloğlu, "Proje ile KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz" dedi.

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DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla düzenlenen 'Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Törende, 2 ülke arasında proje için imzalar atıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, son 22 yılda denizcilik sektöründe çok önemli atılımların yapıldığına işaret etti.

"2002'de Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt ton ile2 dünyada 17'nci sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12'nci sırada"

Uraloğlu, "2002'de Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17'nci sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12'nci sıradadır. Türk bayraklı gemilerimiz denizcilik alanında dünyanın en prestijli denetim rejimi olan 'Paris Memorandum'unda 2008'den bu yana beyaz listededir ve bugün Türk bayrağı, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Yat liman kapasitenin 25 binin üzerine çıkarıldığına işaret eden Uraloğlu, ülke limanlarına uğrayan kruvaziyer sayısının da geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 1192'ye, kruvaziyer yolcu sayısının ise yüzde 53 artışla 1 milyon 542 bine yükseldiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu artışın bu yıl da süreceğini ve 2 milyon yolcuyu aşmayı hedeflediklerini kaydetti.

'2004'ten bu yana yaklaşık 11,5 milyar liralık destek verildi'

Bakan Uraloğlu, deniz yolu taşımacılık faaliyetlerini geliştirmek için ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasıyla da denizcilik sektörünü desteklemeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda 2004'ten bu yana yaklaşık 11,5 milyar lira destek ve 6,7 milyon ton yakıt desteği sağladıklarını aktardı.

Bayrak ayrımı gözetmeksizin Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin limanlarda ödediği kılavuzluk ve römorkaj ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda verilen ilk teşvikle İzmir-Sete arasında yeni bir Ro-Ro hattı açılmıştır. Açılan bu hatta şu ana kadar yaklaşık 25 milyon lira destek sağlanmış ve 5 bin 361 yük taşıyan araç, kara yolunu kullanmadan ve sınır kapılarımızdaki sıkışıklığı yaşamadan Fransa'dan Avrupa Birliği topraklarına ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC ile Türkiye arasında gerçekleşen deniz yolu ticaretine değinen Bakan Uraloğlu, "2022'de 1,9 milyon ton olan yük elleçleme miktarı 2023 sonu itibarıyla yüzde 29 artışla 2,45 milyon tona yükselmiştir. Araç taşımacılığında 2022'de 68 bin 300 araç taşınmışken, 2023 yılında bu sayı yüzde 8 artarak 73 bin 800'e çıkmıştır. Bu artışların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine ve hem Kıbrıs Türk halkının hem de ana vatanımızın huzur ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya kararlılıkla devam edeceğimize canıgönülden inanıyorum." dedi.

"Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizi artıracak, Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacağız"

Projeyi anlatan Bakan Uraloğlu, "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizi artıracak, Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz. Ayrıca KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amacıyla geliştirilen projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılımla tüm altyapımızı millileştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, projenin 3 trafik gözetleme istasyonu ve 1 gemi trafik hizmetleri merkezinden meydana gelen çeşitli entegrasyonlardan oluşacağının altını çizerek, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız. Proje 2026'nın ilk yarısında tamamlanacak." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)