Abdulkadir Uraloğlu: Dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olmalıyız Türkiye'nin Türksat 6A ile teknik bir devrim yaptığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da ‘iz’ sahibi olmak zorundayız" dedi

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İHA

Savunma ve teknoloji alanlarında devrim oluşturacak projeler yürüten Türkiye, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A için çalışmaları sürdürüyor.

Türksat A.Ş. ve sektör liderlerinin katılımıyla yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin değerlendirileceği ve 2 gün sürecek olan “Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı", ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde başladı.

Çalıştayın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı.

Fırsatlar oturum ve panellerde tartışılacak

Çalıştayda uzay teknolojilerinin geleceği, fırsatlar, tehdit ve zorluklar, sektör liderlerinin bir araya geldiği oturum ve panellerde tartışılacak.

Söz konusu oturumlarda yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin paylaşımına zemin hazırlanarak tartışmak suretiyle farkındalığın artırılması ve muhtemel iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da ‘iz’ sahibi olmak zorundayız"

Türkiye’nin uydu alanındaki gelişmelerinden bahseden Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizi uydu alanında üstün yetkinliklere kavuşturmak, gelecekte bu alanda politika belirleyici ülkeler arasına dahil etmek üzere güçlü bir irade gösteriyoruz. Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da ‘iz’ sahibi olmak zorundayız.

"Hep birlikte çok daha güzel hizmet ve çalışmalara imza atacağız"

Çalıştayın sektörün geleceği açısından önemli olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

Bu çalıştay ile uydu teknolojileri alanında ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceğinin tartışıldığı, akademi, özel sektör ve kamudan tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sağladık. Çalıştayın çıktılarının uydu ve uzay sektörümüzün geleceğinin şekillenmesi adına çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığımız da yakın yörünge ile küp uydu alanlarında bu çalıştayımızda ‘destekleyen kuruluş’ olarak yer almaktadır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte çok daha güzel hizmet ve çalışmalara imza atacağız. Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan firmalarımızın aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı olmadığı kanaatindeyim. Bu düşüncelerle bu güzide etkinliği tertip eden Türksat’ın tüm yönetici ve çalışanlarına ve çalıştayımıza katılımlarınız için sizlere tekrardan teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)