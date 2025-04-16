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AA

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşecek tarihi adımla birlikte, uçakların eş zamanlı olarak üç farklı pisti kullanabilmesi sağlanacak.

2022 yılında hazırlıklarına başlanan proje, tamamlanmasıyla yarın kullanılmaya başlanacak.

"HAVA TRAFİĞİNDE TARİHİ BİR ADIM ATTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin bilgi verdi.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarına işaret etti.

PİSTLER DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

İstanbul Havalimanı'ndan 'eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu'nun yarın saat 10.00'da başlayacağını belirten Uraloğlu, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, sistemin devreye alınmasıyla pistlerin verimli şekilde kullanılacağına dikkati çekti.

"AVRUPA'DA İLK KEZ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KULLANILACAK"

Üçlü bağımsız pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, "Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." ifadesini kullandı.

"AKICI TRAFİK YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Uraloğlu, proje çalışmalarına 2022'nin son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: