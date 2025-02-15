Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı

DHA

Yoğun mesaisi süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklamada bulundu.

Yazılı açıklamasında Bakan Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA'nın, 12 Şubat 2025 itibarıyla Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladığını açıkladı.

"TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ HAVA YOLU BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK"

Haftada 3 gün düzenlenecek uçuşların, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağını ifade eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA'nın bu hatta uçuş düzenlemeye başlaması, Türkiye ile Japonya arasındaki hava yolu bağlantısını güçlendirecek ve 2 ülke arasındaki iş birliklerine katkı sağlayacak.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NIN BÜYÜYEN ULUSLARARASI HAVA YOLU AĞINDAKİ ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"

Uraloğlu, ANA'nın Türk Hava Yolları'nın (THY) ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olduğunun altını çizerek, "İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası hava yolu ağındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum havalimanımızın dünya çapındaki hava yolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

ANA'nın, Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi konumunun daha da pekiştirdiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi" açıklamasında bulundu.