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İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nın coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olmasının yanı sıra sis ve yoğun yağışlı bir bölgede bulunduğunu belirtti.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA YENİ PİST AYDINLATMA SİSTEMİ

Bu nedenle uçakların güvenli iniş ve kalkışı için çalışma yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, havalimanı pistinde bulunan aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların inişine imkan sağlayan CAT-2 seviyesine getirildiğini, sistem montajının tamamlandığını ve test çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uraloğlu, ayrıca Rize-Artvin Havalimanı'nda düşük görüş mesafesi olduğu zamanlarda uçakların hassas bir şekilde piste yaklaşmasını sağlayan mevcut ILS cihazına ek ikinci ILS cihazı kurulumunu da kasımın sonuna kadar yapacaklarının altını çizdi.

"UÇAĞIN ALÇAK BİÇİMDE PİSTE YAKLAŞMASINI VE ELEKTRONİK CİHAZLARLA İNİŞ YAPMASINI SAĞLIYORUZ"

Kurulum için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: