Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Şam seferleri başlıyor

ANKA

Suriye'de geçtiğimiz aylarda yaşanan tarihi anlarda muhaliflerin başarılı ilerleyişi ile 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Esad ise Rusya'ya sığınmıştı.

Yaşanan gelişmeler Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanırken Suriye'de yeni bir döneme geçildi.

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye - Suriye uçuş seferlerinin başlayacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

23 OCAK'TA BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Antalya’da düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi’nde konuştu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye - Suriye uçuş seferlerinin 23 Ocak’ta başlayacağını bildirdi.

YENİ UÇUŞLARA İLİŞKİN KONUŞTU

2002’den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayısını 58’e çıkardıklarını, uçuş ağını 132 ülkede 349 noktaya yükselttiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, yeni uçuşlara ilişkin şunları söyledi:

THY’nin 2024 yılı içerisinde yaklaşık 17 saatlik direkt uçuşla Amerika kıtasında Şili’nin başkenti Santiago’ya ya da 18 saatlik uçuşla Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney, ilk kez sefer düzenlemesi hepimizi gururlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık bir aranın ardından Bingazi’ye yeniden seferlere başlamasını da oldukça önemli bir gelişme olarak görüyorum. Haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin önümüzdeki dönemlerde Libya'daki Trablus ve Bingazi’den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını düşünüyorum.

"EKİPLERİMİZİ, HALEP VE ŞAM HAVAALANLARINA MEVCUT DURUMU İNCELEYİP TESPİT ETMELERİ AMACIYLA GÖNDERDİK"

Ayrıca 23 Ocak’ta başlayacak Şam seferleri de Esad’ın devrilmesiyle Suriye’de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olmuştur. Bildiğiniz üzere Suriye’deki BAAS rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz.

"THY'NİN ŞAM SEFERLERİ SURİYE'DE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILMIŞ OLACAK"