Abdulkadir Uraloğlu duyurdu...Çamlıca Metrosu’nda hedef 2025! Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nda inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış için 2025'i hedeflediklerini belirtirken proje sonunda ise Altunizade-Bosna Bulvarı arasının 8 dakika 40 saniyeye düşeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nda incelemelerde bulunarak, çalışmalar ile ilgili brifing aldı ve açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, 2023’ün Türkiye’nin dört bir tarafında adeta hizmet fırtınası estirdikleri bir yıl olduğunu, özellikle dünyanın ve Avrupa’nın göz bebeği İstanbul’u gelişmiş ulaşım altyapısı ile modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğunun 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye çıkacağını, böylece raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilmiş olacağını belirtti.

2023 yılının Bakanlık açısından açısından büyük projeleri tamamlayıp Türkiye’nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdikleri ve çok önemli kentiçi raylı sistem projelerini hizmete açtıkları bir yıl olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “22 Ocak’ta İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattı’nı, 8 Nisan’da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nı, 12 Nisan’da Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metro Hattı’nı, 30 Nisan’da ise Kayseri Anafartalar-Hızlı Tren Tramvay Hattı’nı hizmete açtık. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102,1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kentiçi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

"İstanbul’da 130,2 km metro hattı hizmete girdi"

İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, “Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar istanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 km’dir. Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti.

2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosunda şimdiye kadar yaklaşık 9 Milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sağladık. Bu yıl 22 Ocak’ta açtığımız İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metrosu hattı ile bugüne kadar 3,5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti. 8 Nisan’da açtığımız şehir hastanesiyle bağlantılı olan Başakşehir- Çam Ve Sakura Hastanesi -Kayaşehir Metro Hattımızdan da açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 2 Milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi” diye konuştu.

"55,7 km olan 5 metro hattında çalışmalar devam ediyor"

Bakan Uraloğlu, şu anda toplam uzunluğu 55,7 km olan 5 metro hattında İstanbul için çalıştıklarını da ifade ederek, “Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Kazlıçeşme–Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve şu an sizlerle bir araya geldiğimiz Altunizade–Çamlıca Camii–Bosna Bulvarı Metro Hattı’dır.

Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının % 50’den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak. Bu bizim için büyük bir gururdur ve biz İstanbul’da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Projeyi 2025 yılında bitirmek için 7/24 çalışıyoruz"

Altunizade - Bosna Bulvarı Metro Hattı’nın; Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs Hatlarını; Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı’na bağlayan 4,5 km uzunlukta ve 4 istasyonlu bir raylı sistem projesi olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, “Çamlıca tepesinde yer alan Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bulunan 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Cami’sinene, İslam Medeniyetleri Müzesi’ne ve yoğun yerleşimli Ferah Mahallesi’ne hizmet verecektir. Bu bölgeler hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar olduğundan dolayı bu hattı da bir an evvel tamamlamayı hedefliyoruz.

Hattımızı inşallah 2025 yılı sonu itibarı ile hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Projemizde son aşamada; Ana Hat, Peron ve Bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını %84 oranında tamamladık. İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.

"Altunizade-Bosna Bulvarı arası 8 dakika 40 saniyeye düşecek"

Bakan Uraloğlu, projeyi tamamladıklarında, saatte 8 bin 100 yolcunun, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebileceklerinin bilgisini veren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: