Abdulkadir Uraloğlu: Eğer yanlış yapmadıysanız ispat edersiniz

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da açılış ve bir dizi programa katıldı.

Bakan Uraloğlu, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının zorluklarla çevrili olduğuna dikkat çekti.

"YAPTIKLARI YOLSUZLUKLARIN HESABINI VERMEK YERİNE"

"Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir tarafta Ukrayna savaşı, bir tarafta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz var" diyen Uraloğlu, "Eğer başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı, ülkemiz ne hale gelirdi?.

Bakın, bugün İstanbul'da yaptıkları yolsuzlukların hesabını vermek yerine, ‘demokrasi elden gidiyor' diyorlar. Yapılan yanlışın hesabını sormak gerekmiyor mu? Eğer yanlış yapmadıysanız ispat edersiniz, sıkıntı olmaz, yolunuza devam edersiniz" dedi.

"HALİS NİYETLE YOLA ÇIKTIK"

Hükümetin Batman başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet etmeye devam edeceğini işaret eden Bakan Uraloğlu, "Allah'ın izniyle biz, ülkemize, Batman'ımıza ve tüm bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim niyetimiz halis. Halis niyetle yola çıktık ve Allah'ın izniyle pek çok başarıyı elde ettik. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlere daha çok hizmet etmeyi nasip eder.

Nice bayramlara huzur, sağlık ve birlik içinde erişmeyi Allah'ım nasip etsin. Kürdüyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Türküyle, hangi inanç grubundan olursa olsun, hep birlikte huzur içinde yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.