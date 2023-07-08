Abdulkadir Uraloğlu: Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı trafiğe açacağız Toplu açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havalimanımızın pistini, altyapısını bitirdik, üst yapısına başladık, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı da inşallah trafiğe açacağız" dedi.

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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çok yüksek teveccühle destekleyen Gümüşhanelilere saygıyla selamladığını dile getirdi.

Gümüşhane'de 2002 yılında 1 kilometre bölünmüş yol olduğunu, 127 kilometre daha bölünmüş yol yaparak bunu 128 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, sıcak asfaltın da kentte 1 kilometre olduğunu, yaklaşık 130 kilometre daha sıcak asfalt yaparak bunu da 131 kilometrelere çıkardıklarını söyledi.

Uraloğlu, Gümüşhane'ye hizmete devam ettiklerini vurgulayarak, "Bir çevre yolumuz var, geçmeyeniniz var mı çevre yolundan? Herkes geçmiştir. Bir kişi geçmedi, o da geçecek inşallah. Gümüşhane'ye çok güzel bir çevre yolu yaptık, bağlantı yollarıyla beraber gerçekten mühendislik eseri yaptık." diye konuştu.

"Tam 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp bir tünel yapmışız"

Zigana Tüneli'ne değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zigana Tüneli gerçekten bir mühendislik eseri. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız tam 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp bir tünel yapmışız. Buradan Trabzon ne kadar oldu? Ne kadar zamanda gidebiliyoruz? Yani yarım saat, 40 dakika, bir saatten az bir zamanda gidebiliyoruz. Avrupa'da birinci bu tünel, değerli Gümüşhaneli hemşerilerimiz, dünyada 4'üncü, 5'inci sırada. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, o bize talimat verdi, imkan verdi, biz de gereğini yaptık Allah'ın izniyle.

Pirahmet ve Pekün tünellerinde de çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, İkisu-Şiran kara yolunu bitirerek trafiğe açtıklarını aktardı.

"Alternatif hizmeti de biz sunmuş olduk"

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

Havalimanımızın pistini, altyapısını bitirdik, üst yapısına başladık, yollarını da planladık, biz oraları bitirdiğimiz zaman yollarıyla beraber Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı da inşallah trafiğe açacağız. İsteyen Trabzon'dan uçacak, isteyen oradan uçacak. Alternatif hizmeti de biz sunmuş olduk.

Gümüşhane'nin internet ve mobil telefon hizmeti konularında ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Uraloğlu, bunların planlamalarını yaptıklarını, çalışmaların bir kısmını gerçekleştirdiklerini, diğer kısmını da 1-2 yıl içerisinde bitirmiş olacaklarını, iletişim noktasında Gümüşhane'de eksiklik bırakmayacaklarını söyledi.

"Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı trafiğe açacağız"

Uraloğlu, 14 Mayıs'ta Gümüşhane'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini verdiğinin altını çizerek şunları söyledi: