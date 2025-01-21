Devletin havalimanlarından elde ettiği gelir belli oldu

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Ulaşımda tarihi bir atılım yapan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yollarındaki gelişim tüm dünyaya örnek oluyor.

Özellikle hava ulaşımda birbirinden önemli projelerle yani havalimanları kazandırılan ülkemizde sektör sınıf atladı.

Yeni havalimanları hem ulaşımda fark yaratıyor hem de ülke ekonomisine kira bedelleri saysinde katkı veriyor...

HAVALİMANLARININ EKONOMİYE KATKISI

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava ulaşımı konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de toplam 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Bunların 11 tanesi ise Kamu-Özel iş birliği projeleri. Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor.

Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN KASASINA 37 MİLYAR 628 MİLYON 62 BİN 433 LİRA GİRECEK"

Uraloğlu, Kamu-Özel İşbirliği projeleri çerçevesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 11 havalimanından yalnızca 2024 yıl sonu için elde edilecek toplam gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya ulaşacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Aynı gelirin döviz cinsinden karşılığı ise 1 milyar 24 milyon 90 bin 707 euroyu buluyor. 2023 yıl sonuna kadar elde edilen toplam gelir 307 milyar 20 milyon 339 bin 567 lira olarak gerçekleşmişti. 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar euro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağı anlamına geliyor.” dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NIN 2024 YIL SONU KİRA BEDELİ 736 MİLYON 179 BİN 973 EURO

Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı’nın, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek “İstanbul Havalimanı’ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon 179 bin 973 euro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44 milyon 637 bin 879 euro ederinde. İstanbul Havalimanı, yalnızca yerel değil, küresel düzeyde de önemli bir ulaşım merkezi olarak Türkiye’nin ekonomisine ciddi bir değer katıyor.” açıklamasında bulundu.

ÇUKUROVA HAVALİMANI'NIN POTANSİYELİ

10 Ağustos 2024’te hizmete alınan Çukurova Havalimanı’nın ise, bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Havalimanı, sadece ulaşım altyapısının güçlendirilmesine değil aynı zamanda tarım ve sanayi sektörlerinin büyümesine de yardımcı oluyor. Özellikle Akdeniz bölgesinin ekonomik yapısına katkı sağlıyor ve yerel işletmelerin lojistik ağlarını daha hızlı hale getiriyor.” dedi.

ANTALYA HAVALİMANI’NDAN 100 MİLYON 500 BİN EURO KİRA TAHSİL EDİLECEK

Turizm merkezlerindeki havalimanlarının da yıl boyunca ağırladığı yolcu sayıları ile dikkat çektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanı’ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 100 milyon 500 bin euo, Gazipaşa Alanya Havalimanı’ndan ise tam 100 bin dolar tahsil edilecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 57 milyon 950 bin avro, Milas/Bodrum Havalimanı 57 milyon 360 bin euro, Dalaman Havalimanı ise 25 milyon 380 bin euro kira ödeyecek.” diye konuştu.