Abdulkadir Uraloğlu: Hedefimiz İstanbul'da 10 yılda metronun uzunluğunu 600 kilometreye çıkarmak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, en son İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metroyu hizmete açtıklarını belirterek, "Oradan başlayıp, Halkalı'ya kadar inecek olan 17,5 kilometrelik metro inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor" dedi.

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küçükçekmece’de AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti.

Bakan Uraloğlu’na partilerin ilçe başkanları eşlik etti.

Bakan Uraloğlu, burada vatandaşların sorduğu sorulara yanıt verdi.

Ardından esnaf ziyaretin bulundu.

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük geçen araç miktarı 150 bin"

Programda vatandaşlara konuşan Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'da birçok devam eden ve yaptığı işler var. İstanbul'da iki tane Boğaz Köprüsü var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki günlük trafik aşağı yukarı 250 bin civarında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaklaşık 200 bin, bunlar neredeyse tamamen şehir içerisinde hitap eden. Bakın şurada Avrasya Tüneli var. Aşağı yukarı 80 bin bir trafikte orada var günlük. Yine Marmaray var, aşağı yukarı günde 290-300 sefer yapılıyor orada.

"İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük dünyada da altıncı sırada"

Orada da aşağı yukarı 650 bin civarında İstanbullumuza, vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük geçen araç miktarı 150 bin değerli kardeşlerim. Yüz elli bin ile büyük bir bölümü ağır taşıt trafiği. Ulaşım adına bizim yaptığımız. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük dünyada da altıncı sırada. Geçen sene oradan sadece taşınan yolcu miktarı 78 milyonu geçti. Neredeyse Türkiye nüfusu kadar oradan yolcu taşıdık." dedi.

“Sadece bu sene 4 tane metro açılışı yaptık"

İstanbul'da bu yıl içinde 4 tane metro açtıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Sadece bu sene 4 tane metro açılışı yaptık. En sonunda havalimanı Arnavutköy arasındaki metro metroyu 14 kilometre olarak açtık. Geri kalan oradan başlayıp Halkalı'ya kadar inecek olan 17,5 kilometrelik metro inşaatımızla da çalışmalar devam ediyor. O Küçükçekmece'ye İnşallah hizmet etmiş olacak. Ne zaman açacağız? Muhtemelen önümüzdeki senenin bugünlerine kalmadan İnşallah onu da açmış olacağız ve o anlamda da İstanbul'un trafiğine ciddi bir katkı sağlamış olacağız.” şeklinde konuştu.

İstanbul'daki metro hedefini açıkladı

"Hedefimiz 10 yılda İstanbul'a yaklaşık 600 kilometre daha yeni metro yapmak." diyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Başkan adayımızı tercih etmedi diye biz İstanbul'u cezalandırabilir miyiz? Asla cezalandıramayız. Öyle de yapmadık. Biz atılmış olan temellerin yerini hafriyatla doldurma merasimleri de yapmadık. Siz şimdi biz beş yılda eğer bu belediye gerçekten AK Parti belediyeciliği, Cumhur İttifakı alışmış olsaydı ya da devam etmiş olsaydı şu metroların büyük bir çoğunluğunu bitirirdik. Onlar bugün tartışılıyor olmazdı. Biz 400 kilometre metro ağını geçmiş olurduk. Şimdi 600-700’lere çok başlamış olurduk. Ha hedefimiz bir miktar zaman kaybettik ama önümüzde fırsatımız var. İnşallah biz beş artı beş, on yılda İstanbul'a yaklaşık 600 kilometre daha yeni metro yapmak. İstanbul'un trafiğini sizin her bireyin ortalama 65 dakika, altmış dört dakika trafikte geçiriyor. Bazılarının bir saat, dört saattir. Bu zamanı inşallah bunları bitirdiğimizde 30 dakikalar, 35 dakikalara en fazla 40 dakikalara düşürmüş olacağız."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)