Abdulkadir Uraloğlu ile Murat Kurum Konya treninde

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde rotası değişecek.

Öğle saatlerinde Konya'ya geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek, ardından Konya Çevre Yolu'nun açılışını yapacak.

KONYA TRENİNE BİNDİLER

Kongreye ve açılışa katılmak üzere yola çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) bindi..

Konya yolculuğu için YHT'yi tercih eden Bakan Kurum ile Bakan Uraloğlu, eğlenceli anlar yaşadı.

KURUM'U ESPRİYLE GÜLÜMSETTİ

Neşeli kimliğiyle tanınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yolculukta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u esprileriyle gülümsettiği anlar objektiflere yansıdı.

"1 SAAT 45 DAKİKADA GÜVENLİ, KONFORLU, SESSİZ, SAKİN BİR YOLCULUK YAPTIK"

Sosyal medyada o anları paylaşan Bakan Kurum, fotoğrafların altına şu notu düştü:

Selçuk Üniversitesi’nde okurken sık sık Ankara’ya ailemin yanına gidip geliyordum. Yolculuk 4 saati geçiyordu. Bugün Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir ile hızlı trenle Konya’ya giderken o günleri andık. 1 saat 45 dakikada güvenli, konforlu, sessiz, sakin bir yolculuk yaptık. Tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Emeği geçenlerin eline sağlık.

"YHT KONFORU İLE KONYA YOLUNDAYIZ"

Bakan Uraloğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Yüksek Hızlı Tren konforuyla Konya yolundayız…



Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı’mızın katılımıyla gerçekleştirilecek Konya Olağan İl Kongresi’ne katılmak ve ardından Konya Çevre Yolu’muzun açılışını gerçekleştirmek üzere Konya’ya hareket ediyoruz.

KONYA ÇEVRE YOLU 122 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Konya Çevre Yolu’nun toplam uzunluğu 122 kilometre..

122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu, şehir trafiğini rahatlatacak ve Konya'yı çevre illerle bağlayan ana yollarla şehir içi yollarını birbirine entegre edecek.

Yol, 2x3 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edilerek büyük bir ulaşım rahatlığı sağlayacak.

Proje, kısım kısım açılacak şekilde hayata geçiriliyor.

Birinci kısımda Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasında bağlantı sağlanacak.

İkinci kısımda ise Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara ve Konya-Afyon yolları arasında ulaşım kolaylaşacak.

Üçüncü kısımda ise Konya-Afyon, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman yolları arasındaki bağlantı sağlanacak.

YILLIK 6 MİLYAR LİRA TASARRUF

Yol ile seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya indirilerek toplamda yıllık 6 milyar lira tasarruf edilecek.