AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2016'da hizmete açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne ilişkin verileri paylaştı..

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu tüneli 26 Aralık 2016'da hizmete açtıklarını anımsattı.

Tünelin, 8 yıldır İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

10 MİLYON 19 BİN ARAÇ KULLANDI

Tünel Türkiye'de hayata geçirilen en önemli ulaştırma projelerinden biri. Ilgaz Dağı'nda inşa ettiğimiz 5 bin 488 metre ve 5 bin 480 metrelik çift tüplü tünelle daha önce 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişini 5,6 kilometre kısaltarak 8 dakikaya, 2,5 saat süren Kastamonu-Çankırı arasını da 1,5 saate düşürdük.



Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan güzergahta hizmete aldığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin araç kullandı.

ILGAZ DAĞI SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKTI

Uraloğlu, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen 1875 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın tünel sayesinde sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktığına dikkati çekerek, tünelin hizmete girmesinden önce sürücülerin bu güzergahta yaşadığı zorlukların tarihe karıştığını vurguladı.

Uraloğlu, 1850 metre olan eski yol kotunu 1390 metreye indirerek yüksek standartlı ve güvenli ulaşım imkanını sağladıklarını belirtti.

2,5 MİLYAR LİRA TASARRUF

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile çevreye zarar veren karbon emisyonunu 37 bin ton azalttıklarının altını çizen Uraloğlu, "Tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.