Abdulkadir Uraloğlu: İlk Türk uzay yolcusu milli çağrı işareti ile iletişim kuracak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk Türk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işareti ile iletişim kuracağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisi açıklandı.

O günden bugüne gelinen aşamada ilk Türk uzay yolcusunun kimliği ve çalışmanın takvimi belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu aşamada Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı’nın milli çağrı işareti ile iletişim kuracağını açıkladı.

"Türk uzay yolcusuna milli TA5TRU çağrı işareti tahsis edildi"

Uzaya gidecek ilk Türk Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından milli TA5TRU çağrı işareti tahsis edildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürmekte. Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Alper Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır.

Alper Gezeravcı Elazığ ile ve Yozgat milli çağrı işareti ile iletişim kuracak

Uraloğlu, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Türkiye’nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı’ya TÜBİTAK UZAY’ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından; milli TA5TRU çağrı işareti tahsis edildiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Görev süresince Albay Alper Gezeravcı’nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracak.

Bu amaçla özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti Yüzüncü Yılına ithafen ‘TC100ISS’ çağrı işareti tahsis edildi.

Alper Gezeravcı'nın 13 bilimsel deneyi için beklenti artıyor

Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzayda geçireceği süre boyunca yapacağı deneylerin, Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.