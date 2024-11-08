Abdulkadir Uraloğlu: İnşa ettiğimiz yol, tünel ve köprülerle yılda 197 milyar lira ekonomik fayda sağlanabilir

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardahan'da Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Mozeret Geçidi'nin sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda bölge tarihi, kültürel ve ekonomik yapısının şekillenmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

İpek Yolu üzerinde yer alan bu kesintiler, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkileşimine sahne olduğunu, ticaret kervanları, göçmen milletler ve orduların bu geçişinden aralıksız tarihin hızlarının değiştiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Geçidin çevresinde bulunan tarihler da bu zengin geçmişlerin izlerini patlıyor. Bu nedenle Mozeret Geçidi'nin korunması, üretilmesi ve gelecek nesillere aktarılması bölgesel sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyordu.Bu yeteneği Aşık Şenlik Tüneli ve bağlantı yolunun inşasıyla Mozeret Geçidi'nin ulaşımın güçlenmesi ve bölgesel ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük bir adım attık. Yetiştirdiği büyün ozan Aşık Şenlik'in tünele bölen bölgesel kültürel faaliyetlerine da sahip çıktık" diye konuştu.

'GÜRCİSTAN'A YÜKSEK STANDARTLI BİR ULAŞIM SAĞLADIK'

Türkiye ile Gürcistan arası Aktaş Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan ve Aşık Şenlik Tüneli'nin de bulunduğu 16,3 kilometre uzunluğundaki Çıldır-Aktaş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı aralıklarla yol standardında tamamladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Güzergah üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'ni de 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçti. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da inşa ettik. Aktaş Sınır Kapısı'na ve Gürcistan'a yüksek standartlı bir ulaşım sağlanmıştır. Ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'nin keskin virajları baypas yaptık. ömrü en üst düzeyde taşıdık" dedi.

Uraloğlu, çalışmalarla güzergahı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdüklerini, böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf elde etti.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE GÜRÜLTÜ BARİYERİ

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 42 tonluk kesimi Ardahan'ın olağanüstü yapısının korunmasına katkı sağlarz. Bu projemizde doğanın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ortaya koyan çok özel bir çalışmamız da var. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunun Aktaş Gölünün geçiş kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metrelik ses bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Bu tünel, kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bölgede nefes almış, bölgenin yüreklerine umut aşılamış, Ardahan'ın geçmişiyle arasında bir köprü olmuş, artık kışın çetin koşullarda, insanımızın günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecek, bölgesel ulaşım canlanacak, turizmi gelişecek; Her aracı geçerek, bölgenin kalkınmasına bir tuğla daha koyacaktır. Bu tünel, Ardahan'ın izolasyonunu ortadan kaldıracak, Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale gelecek. Artık Ardahan, sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken bir yer haline geldi."

2 MİLTAR 437 MİLYON LİTRE TASARRUF

Türkiye'de 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel ulaşımı ve son 22 yılda bu uzunlukta 767 kilometreye çıktıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Nereden nereye? Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 790 kilometreye ulaştık. ve köprülerimizle seyahat eden varlığımız 739 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akar yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlayabilir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ile gelenler, açılış törenini kesti.