Abdulkadir Uraloğlu: İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını unutturmayacağız Pul sergisi açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gazze'deki hastaneye yönelik vahşi saldırının unutturulmayacağını vurgularken, o günün akıllara kazınması için pul tasarlanacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi açılış töreni Ankara'da düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu serginin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Türk halkının Filistin halkının yanında olduğunu, ve geçmişte olduğu gibi bu kardeşliğin gelecekte de devam edeceğinin altını çizdi.

Gazze'deki hastane katliamı için pul tasarlanacak

Bir diğer yandan pul sergisinde dikkat çeken bir detay daha vurgulandı.

Uraloğlu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik vahşi saldırısının unutulmayacağını vurgularken, o günün akıllara kazınması için pul tasarlanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

Bugünkü pul sergimizde bu kardeşliğin en önemli kanıtlarından biri de beraberce görmüş olacağız. 2013 yılında basılan ve üzerinde Mescid-i Aksa ile Sultan Ahmet Camii'nin bulunduğu Türkiye-Filistin ortak pulu, halklarımız arasındaki kardeşliği adeta ölümsüzleştirmiş ve tarihe not düşmüştür.

"İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız"

Gazze'deki hastanede yaşanan elim hadiseyi tarihe kayıt düşmen adına yeni bir pul daha tasarlıyoruz. İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız.



Pul bir miras, kültür, kimileri için vazgeçilmez tutkudur. Pulları incelediğimizde basıldıkları dönemin sosyal siyasal ve kültürel ögelerinden izler taşıdığını görmekteyiz. Pul basmak ayın para basmak gibi bağımsızlık alametlerindendir.

"Tarihin en kanlı saldırısı yaşanmaktadır"

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından geri kalanlar;

Şüphesiz bir gerçek ki Filistin'in tüm İslam alemi nazarında büyük bir manevi değeri vardır. Filistin’'n özgürlüğü bizim için bir dava niteliğindedir. Ancak bu davaya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında, bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden göremiyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve İsrail'in yaptığı katliamları, Cumhurbaşkanımızdan başka kimse gerçek manada konuşmaya dahi cesaret edememekte. Maalesef Filistin topraklarında, yalnızca mazlum Filistin halkının özgürlük hakkını değil; aynı zamanda Orta Doğu ve dünya barışını yok eden tarihin en kanlı saldırısı yaşanmaktadır.

"Filistin halkının kanı üzerinden kirli bir oyun oynamaktadır"

Böyle bir zulmü hiçbir vicdan kabul etmemelidir. Büyük bir açık hapishane haline getirilen, tüm giriş ve çıkış yolları kapatılan, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki mazlum Filistin halkına yıllardır uygulanan ambargo ve zulüm, yürekleri dağlamaktadır. Uluslararası camiayı dinlemeyen ve uluslararası hiçbir sözleşme ve hukuk ilkesine uymayan İsrail, bölgedeki tüm kitle iletişim mecralarını karartmaya çalışarak Filistin halkının kanı üzerinden kirli bir oyun oynamaktadır.

"Gerçeklerin tüm dünyaya aktarılması için tüm çalışmaları yapacağız"

Ama bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak söz konusu bölgedeki çatışmaları ve yaşananları dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, internet ve iletişim konusunda kesinti yaşamamaları için kullandıkları cep telefonları üzerinden ücretsiz ve kesintisiz iletişim desteği sağladık. Bölgede yaşanan gerçeklerin tüm dünyaya aktarılması için gereken tüm çalışmaları yapmaktan da geri durmayacağız

"Türkiye kendi posta pullarını ustaca dizayn edip, üretmeye devam etti"

İlk pul dizaynı Türk hükümdarlık amblemi olan tuğraydı. Bu pul, İstanbul Matbaası'nda çizildi ve milletimizin bağımsızlığının yeni bir emaresi olarak tarihteki yerini aldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu Asya'da, Rusya'dan sonra yapışkan posta pullarını basan ikinci bağımsız ülke oldu. 1923 yılında Cumhuriyeti'mizin kurulmasıyla birlikte de postacılık hizmetleri çok daha modern bir hale geldi ve Türkiye kendi posta pullarını ustaca dizayn edip, üretmeye devam etti.

Cumhuriyetin 100. yılına özel pul