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DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattına ilişkin verileri paylaştı.

İstanbul’da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için birçok metro hattını hizmete sunduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, bu zamana kadar Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö hattıyla birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metrosu gibi nice kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp vatandaşların hizmete sunduklarını söyledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl Mart ayı içerisinde hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. Şu anda; Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosunda yapım çalışmalarına devam ediyoruz." cümlelerini kullandı.

1 YILDA 4,2 MİLYON KİŞİ KULLANDI

Bir yıl önce hizmete sunulan ve Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini sadece 8 dakikaya indiren Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’yla ilgili olarak da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Arnavutköy, Taşoluk, Kargo Terminali ve İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam 4 istasyonuyla İstanbul’un şehir içi ulaşımına hız ve konfor kattığını belirtti.

22 Ocak 2023 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı-Kargo Terminali ile 19 Mart 2024 tarihinde hizmete verilen Taşoluk ve Arnavutköy istasyonları arasında taşınan yolcu sayısına da değinen Uraloğlu, "Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nda toplam 4,2 milyon kişi seyahat etti." dedi.

"37 BİN 843 KİŞİYLE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI"

Uraloğlu ayrıca Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın tamamında açılışından bu yana 17,2 milyon yolcu taşındığının altını çizerek, "Hattımız en son 19 Şubat 2025 tarihinde 37 bin 843 yolcuyla rekor tüm zamanların rekorunu kırdı." cümlelerini kullandı.