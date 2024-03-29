Abdulkadir Uraloğlu: "İstiyoruz ki tüm Türkiye'de en yüksek oy ile seçimi alalım' Memleketi Trabzon'da miting düzenleyen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yerel seçimlerde yüksek oy beklentisinin olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı bir önem verdiğini vurguladı.

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İHA

Yerel seçimler kapsamında memleketi Trabzon’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arsin ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’a ayrı değer verdiğini söyledi.

"Biz istiyoruz ki en yüksek oy ile seçimi alalım"

Abdulkadir Uraloğlu, seçime dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı.

"Allah’ın izniyle Trabzon’da, Arsin’de 18 ilçemiz büyükşehrimizle beraber bu seçimi alacağız. Ama biz istiyoruz ki en yüksek oy ile alalım. Gururlanalım. Bütün Türkiye’de sadece Trabzon’da değil. Cumhurbaşkanımıza karşı daha böyle memnuniyet verici bir şekilde çıkalım inşallah. Şurada 1.5 günümüz kaldı."

"Cumhurbaşkanımız Trabzon’a mutlaka ayrı bir değer verir"

Konuşmasında Atayurt ve Santa Harabeleri yolu projelerinin 5 yıllık süreçten gündemden çıkartılacağını da kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzonumuza, Arsinimize verdiği değeri hepimiz biliyoruz gerçekten. Bütün Türkiye’deki sonuçları takip ederken Trabzon’u mutlaka ayrı bir takip eder. Trabzon’a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. Bizde şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi Trabzonumuza da, Arsinimize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha hizmet edeceğiz.

"Cumhurbaşkanımız geldi, hızlandırdı yolu bitirdik"

2003-2004 yılında Trabzon’da görev yaptım. Şu sahil yolu geçebiliyor muyduk oradan? Cumhurbaşkanımız geldi, hızlandırdı yolu bitirdik. Yolları Samsun’dan Sarp’a kadar bitirdik. Tertemiz oldu. En ufak bir sıkıntısı yok. Şimdi Arsin’de lazım olanlar var. Ben biliyorum. Bir Atayurt yolumuz vardı. Ben önceki görevimde de gelmiş bakmıştım, defaatle bakmıştım. Orada çalışmalarımız sanki biraz yavaşladı. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki ay ikmal ihalesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

"Yol konusunu 5 yıllık süreçte sizin gündeminizden çıkaracağız"

Şimdi dediler ki yukarıya doğru da Santa yolu var. Burayı da karayolları ağına al. Dedim ki şöyle yapalım. Büyükşehir ile beraber karayolları iş birliğiyle beraber o Santa’ya kadar olan yolu da bitirelim. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Onun haricinde bizim grup yollarımız var, mahalle yollarımız var köy yollarımız var. Biz Arsin Belediyemizle, büyükşehir belediyemizle karşılıklı ve yine Karayollarımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla paslaşacağız. Şu yol konusunu Allah’ın izniyle 5 yıllık süreçte sizin gündeminizden çıkaracağız. Bu da hayırlı uğurlu olsun."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)