Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’de ulaşım projelerini ve hedefleri anlattı İzmir’de "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektör ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinin ayrıntılarını paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye son 20 yıllık süreçte tüm ulaşım alanlarında art arda atılımlar yaptı.

Ülke demir yoları ve karayolları ile donatılırken, hava ve deniz limanları art arda açıldı.

Bu süreçte gelişim deva ederken 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürünüyor.

Bu kapsamda İzmir’de "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektör ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada katılımcılara hitap ederken Türkiye'min ulaşımda bulunduğu yeri ve gelecek hedeflerini ayrıntılarıyla, tablo ve haritalarla tek tek anlattı.

"2028’e kadar, bin 780 kilometre daha otoyol yapmayı planlıyoruz"

Sektörün basitçe insan, yük ve veri taşıdığını söyleyen Uraloğlu, "Bizim yaptığımız iş bu. Kara, hava, demir ve deniz yolu ve haberleşmede varız. 2028’e kadar, bin 780 kilometre daha otoyol yapmayı planladık. Yollarımızı da akıllandıracağız inşallah. Yine 2028’e kadar yaklaşık 14 bin kilometre olan demiryolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkartalım diye düşündük. 57 olan havalimanı sayımızı inşallah 61’e çıkartmış olacağız. Deniz yolunda deniz ticaretini, mavi vatandaki etkinliklerimizi artıracağız. Haberleşme neredeyse sıfırdan geniş bant internetten tutun da 5G ve 6G’ye giden yolda hızla ilerleyeceğiz." dedi.

"Erdoğan liderliğinde 2028’i 2071’i konuşuyoruz"

Taşımacılıkta güvenliği artırmayı planladıklarını söyleyen Uraloğlu, "2035 var 2053 var… Şöyle bir tespiti yapmamıza müsaade ederseniz bakın biz 90’lı yıllarda ertesi gün maaşımız bankaya yatacak mı yatmayacak mı endişesi yaşayan bir millettik Türkiye’de.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2028’i 2071’i konuşuyoruz. Büyük devlet olmak budur çok şükür." ifadelerini kullandı.

Sizi rakamlara boğmayacağım ama bir karayolunda bir deniz yolunda demiryollarında 2025’te nerede olmamız gerektiğiyle ilgili tablolarımız var." diyen Uraloğlu'nun katılımcılarla paylaştığı projeler şunlar: