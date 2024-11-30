Abdulkadir Uraloğlu: Kadın sürücü istihdam eden şirketleri destekleyeceğiz

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Şoförler Günü kapsamında Uluslararası Nakliyeciler Derneğini (UND) ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaret kapsamında kadın tır şoförleri ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından konuşma yapan Uraloğlu, Dünya Şoförler Günü'nü kutlayarak, UND'nin sektöre katkılarına dikkati çekerek bundan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığın en önem verdiği konulardan birinin profesyonel sürücüler olduğunu dile getirdi.

"MESLEKLERİN CİNSİYETİ YOKTUR"

Şoförlük mesleğinin yüzyıllardan beri varlığını sürdüren bir meslek olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Yüzyıllar önce hayvanların gücüyle çalışan taşıtların 19. yüzyıl itibarıyla yerini modern taşıtlara bırakmasıyla birlikte şoförlük de değişti ve dönüştü. Uzun yıllar boyunca bu meslek daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alandı ancak artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur. Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi asla mümkün değildir." yorumunu yaptı.

"KADINLARIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu değişim, nakliye sektöründe de etkisini gösterdi. Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nedenle kadın meslektaşlarımıza eşit fırsatlar sunmalı, çalışma koşullarını iyileştirmeli ve mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz. Bakın, profesyonel sürücü temini tüm dünyada gittikçe daha da büyük bir sorun olmaya devam ediyor.



Geçici bir çözüm olarak, şoförlerin sürücülük yapabileceğine dair sağlık raporunu ibraz etmeleri şartıyla 69 yaşına kadar çalışabilmelerine müsaade ettik. Soruna kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla da sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla çalışmalar yürütüyoruz. Sektörde özellikle kadınların ve gençlerin istihdamını önemsiyoruz.

YENİ TIR PARKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ

Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak sürücülerimizin, gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla tır parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir İPA, yani Avrupa Birliği projesine, başlamayı da planlıyoruz. Konsept olarak kabul edildi ve şu an şartname ile bütçeleme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

"KADIN SÜRÜCÜ İSTİHDAM EDEN ŞİRKETLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde, uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarının, sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılarken akıllı ulaşım sistemleri ile donatılarak, sınır kapıları ile de entegre çalışabileceğini bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: