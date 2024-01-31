Abdulkadir Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'nde 2024 yılında önemli bir aşama kaydedeceğiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin, yıl içinde hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da düzenlenen ‘Ukrayna’nın Yeniden İnşası Forumu'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Uraloğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın izlediği savaşa, Türkiye'nin önemli projelerine ve hayata geçirilecek çalışmalara değinen Uraloğlu, Irak’la ve diğer bölge ülkeleriyle yürütülen Kalkınma Yolu’na ilişkin değerlendirme yaptı.

"Soykırım konusunda Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri var"

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar ile Gazze’de ve Filistin’de devam eden soykırımın derinden üzdüğünü ifade eden Uraloğlu, “Gerek Ukrayna-Rusya savaşının durdurulması noktasında orada takındığımız tavır gerekse İsrail'deki, Gazze'deki, Filistinli kardeşlerimize karşı uygulanan soykırım ve bunun önlenmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok büyük gayretleri var. Ve inşallah bunları bir an önce bu gayretle sonuç alır da bu insanların masum insanların öldürülmemesi ve savaşların bir an önce durdurulmasıyla ilgili hep beraber gayret içerisinde oluruz ve sonuç alırız diye umuyorum.” diye konuştu.

"Altmış yedi ülkeye tam dört saatte biz ulaşabiliyoruz"

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik konumunun önemine işaret ederek, “Bulunduğumuz konum dört saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye tam dört saatte biz ulaşabiliyoruz. Buradaki 40 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla ve 8,5 trilyon dolarlık da bir ticaret hacminden konuşuyoruz. Dolayısıyla, Türkiye'nin böyle stratejik bir konuma sahip olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Kalkınma Yolu’nu hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Uraloğlu, Türkiye’nin nakliye, ulaşım ve ticaret koridorları noktasında da önemli bir yerde bulunduğunun altını çizdi.

Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine değinen Bakan Uraloğlu, “Son zamanlarda en çok gündeme gelen özellikle Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntılar sonra Ümit Burnu'na dönen taşımacılık…Eğer burada biz bugün düşündüğümüz Kalkınma Yolu’nu hayata geçirmiş olsaydık, Pekin'den çıkan bir yük Londra'ya sadece 26 günde ulaşabilecekti. Süveyş Kanalı'ndan 35 günde ulaşabiliyor. Ama yaşanan sıkıntılardan dolayı bu Ümit Burnu’na ağırlıklı olarak dönmüş durumda ve yaklaşık 45 günde bu nakliye, bu ticaret gerçekleşebiliyor.

Irak’la ve diğer bölge ülkeleriyle yürütülen Kalkınma Yolu’nu 1200 kilometrelik Irak'ın başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi demir yoluyla kateden ve aynı zamanda da 3 tane deniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki limanlara bağlayan Kalkınma Yolu’nu hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2024 yılında bu noktada önemli bir aşama kaydedeceğiz.” dedi.

"Ulaştırma ve haberleşme noktasında 250 milyar dolarlık yatırım yaptık"

Ulaştırma ve haberleşme alanındaki yatırımlara da değinen Uraloğlu, “Ülke olarak son 21 yılda ulaştırma ve haberleşme noktasında 250 milyar dolarlık yatırım yaptık. Onun şimdiye kadarki ağırlıklı bölümünü karayollarına yaptık. Ancak bundan sonraki bölümünü daha çok demir yolları üzerine yapmayı planladık.” ifadesini kullandı.

"Dünyadaki orta açıklığıyla en büyük köprü"

Bakan Uraloğlu, karayolu sektöründe yapılan yatırımların Türk müteahhitleri, Türk mühendislerinin eserleri olduğuna dikkati çekerek, “1915 Çanakkale Köprüsü. Orta açıklığı 2023 metre. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını sembolize ediyor. Dünyadaki orta açıklığıyla en büyük köprü. Gerçekten yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirdik. Deniz içerisinde belli zorluklarla inşa edilmiş. Bir mühendis ve yönetici olarak bu süreçte olmuş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımı sizlere ifade etmek isterim. Yine bu yolun devamın da 101 kilometrelik otoyolunda bitirerek hayata geçirdik. 3 gidiş 3 geliş şerit olmak üzere ki bu köprü ve otoyolu sadece 4,5 yıllık bir kısa zaman içerisinde bitirdik.” diye konuştu.

"Günlük 80 bin civarında araç burayı kullanıyor"

Avrasya Tüneli’nin de denizin altında önemli bir tünel olduğunu belirten Uraloğlu, “İstanbul Boğazı'nı deniz altından ilk kara yolu bağlantısıdır. Burayı da bitirerek yaklaşık 14.6 kilometrelik bir proje. Burayı da bitirerek hayata geçirdik ve şu an için günlük 80 bin civarında araç burayı kullanmaktadır. Yine bir başka projemiz Osmangazi Köprüsü. Bu da 2016 yılında bitirerek trafiğe açtığımız kendi sınırında dünyada 7. sırada bulunmaktadır. Bu da ülkemizdeki kuzey-güney akslarında önemli bir köprü konumundadır.” dedi.

"Marmaray Projesini denizaltı ilk raylı sistem geçişidir"

Dünyada sekizinci Avrupa'da altıncı hızlı tren işletmecisi ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Marmaray Projesi, denizaltı ilk raylı sistem geçişidir. Anadolu'yla, Asya'yla, Avrupa arasındaki. Burada da günde yaklaşık 300 sefer yaparak 600 bin civarında yolcu taşıması yapıyoruz. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim orta koridorun da demir yolu bağlantısını bu proje sayesinde sağlamaktayız.” şeklinde konuştu.

"344 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 80 dakikada geçeceğini öngördük"

Ankara ve İstanbul arasında yapılacak Süper Hızlı Tren Projesi’ne değinen Uraloğlu, “O güzergahtaki illeri düşündüğümüzde yaklaşık 25-30 milyon civarında bir nüfustan bahsediyoruz. Ve buraya süper hızlı tren projesine başladık. 350 kilometre saat hızla seyret seyredecek olan projenin 344 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 80 dakikada geçeceğini öngördük ve bu sene proje çalışmalarını başlattık. 2028 yılına kadar inşallah bunun yapımına da başlamayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrupa'ya ikinci demir yolu geçişinin de yapılacağını ifade eden Uraloğlu, “120 kilometrelik bir demir yolu hattıyla orta koridorun kapasitesini çok net bir şekilde arttırmış olacağız. İnşaatına inşallah bu sene başlamayı planlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"Hedefimiz 200 milyon"

Havacılık sektöründe ki yatırımlardan da bahseden Uraloğlu, “Avrupa'nın en yoğun, en büyüğü olan İstanbul Havalimanı'nı hayata geçirdik. Avrupa'da 1. dünyada 7., yine Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanları da Avrupa'da ve dünyada sıralama noktasında ve kapasite noktasında, büyük havalimanlarımız. İstanbul Havalimanımız gerçekten bizim göz bebeğimiz. Burada sadece bu sene 78 milyon insanı ağırladık. Hedefimiz 200 milyon. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerek ilave pistler gerekse ilave terminaller ile.” diye konuştu.

"Turistik amaçlı da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor"

Dünyada deniz üzerine inşa edilmiş havaalanlarından birisinin de 2015 yılında Ordu Giresun'da hizmete girdiğini hatırlatan Uraloğlu, “Havaalanının kapasitesini artırıyoruz ve bizim için kıymetli, turistik amaçlı da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yine Akdeniz Bölgesi'nde Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı inşallah önümüzdeki ay içerisinde hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

"İstanbulumuzda 100 tane radyo vericisini tek antende birleştirdik"

Denizcilik sektöründe ise Karadeniz'deki Filyos Limanının tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, “Şu an için Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazın lojistik limanı olarak kullanıyoruz. Ama 25 milyon tonluk bir kapasitesiyle orayı ticari kullanıma da inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde açmış olacağız. Yine Karadeniz kıyısında Doğu Karadeniz'de olan Rize lojistik merkezini önümüzdeki yıl bitirmeyi planlıyoruz. Oradan hızlıca çalışıyoruz. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yeni 2 tane liman projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunlar gerçekten uluslararası dünya ticaretinde önemli görev yapacak iki liman. Proje aşamasındayız orada. Haberleşme de baktığımızda İstanbulumuzda 100 tane radyo vericisini tek antende birleştirdik. Ve Avrupa Birliği'ni kabul ettiği buradaki elektromanyetik dalgaları kabul edilmiş seviyenin altına düşürdük ve mevcuttun 2,5 kat, bu vesileyle azaltmış olduk. Aynı zamanda da çok güzel bir eser ortaya koymuş olduk.” şeklinde konuştu.

"Uzaydaki gücümüzü artırmış olacağız"

Türkiye’nin uzayda da söz sahibi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Uzayda bulunan uydularımızı görüyorsunuz. İnşallah 2024 yılında kendi ürettiğimiz milli ve yerli uydumuzu Amerika'ya göndererek Haziran ayında uzaya fırlatarak oradaki gücümüzü artırmış olacağız. Gerçekten Türk mühendisliğinin, Türk müteahhitliğinin nereye geldiğini, neler yapabildiğini sadece Türkiye'de ama dünyanın her tarafında olduğunu ifade etmek isterim. Bu seviyeye gelinceye kadar emek sarf eden ben bütün Türk müteşebbis insanlarımıza, mühendislerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.