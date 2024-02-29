Abdulkadir Uraloğlu: Karayollarında yük taşımacılığı yüzde 57'ye düşecek İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarının taşımacılık payının yüzde 22'ye yükseltileceğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'de Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ardından değerlendirmelerde bulunmak adına kameralar karşısına geçti.

"Yüzde 72'den yüzde 52'ye düşecek"

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi planlıyoruz."

"13 lojistik merkezi açıldı"

Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22’ye yükseltmeyi planlıyoruz. Ayrıca 2002 yılından bu yana Halkalı-İstanbul, Köseköy-Kocaeli, Gelemen-Samsun, Kars, Palandöken-Erzurum, Gökköy-Balıkesir, Hasanbey-Eskişehir, Uşak, Kaklık-Denizli, Kayacık-Konya, Yenice-Mersin, Türkoğlu, Kahramanmaraş, Andaval yük merkezi olmak üzere 13 lojistik merkezimizi işletmeye açtık. 3 adet lojistik merkezinin yapım çalışmalarına da devam ediyoruz."

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana 13 lojistik merkezini işletmeye açtıklarını, Sivas, Kayseri Boğazköprü ve Rize İyidere lojistik merkezlerinin yapımına devam ettiklerini de ifade etti.

"Ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkarmayı planlıyoruz"

Uraloğlu, "Bilecik-Bozüyük, Mardin, Ovaköy, İstanbul Avrupa Yakası, Çerkezköy, Çandarlı İzmir ve Filyos olmak üzere 7 lojistik merkezin etüt proje ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin genişleme alanları ile yaklaşık 3 kilometrekarelik alana sahip olduğunu ve ilk etapta 1,3 kilometrekarelik kısmın altyapı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

"İzmir'imize çok büyük bir değer katacağına inanıyoruz"

Merkezin önemine işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece İzmir çevresine değil Alsancak, Aliağa liman bağlantıları ve gelecekte Çandarlı Liman bağlantıları ile Batı Anadolu ve tüm Türkiye'ye hizmet verecek nitelikte olması, kombine taşımacılığı teşvik etmesi, konteyner yükleme ve boşaltma faaliyetlerini iyileştirmesi, Alsancak Liman sahasının konteyner stok sahası olarak kullanımının önüne geçmesi, kent içinde tehlike arz eden konteyner park sahalarını bölgeye taşıması, tır ve kamyon sirkülasyonunu azaltması, demir yolu taşımacılığını artırması, gümrük ve lojistik hizmetlerinde operasyon hızını ve verimliliğini artırması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi nedenlerle Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin İzmir'imize çok büyük bir değer katacağına inanıyoruz."