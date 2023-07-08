Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden KOP Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Uraloğlu, Kop Tüneli projesinin tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacağını belirtti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli'ne ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Mevcut yolu 6,5 kilometre daha kısaltacak

Uraloğlu, 6,5 kilometre uzunluğunda, çift tüp inşa edilen tünelin 4,7 kilometre bağlantı yolu bulunduğuna işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Mevcut yolu 6,5 kilometre daha kısaltacak olan tünel, hem güvenli trafik akışı hem de çetin kış şartlarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak"

Projenin Kuzey-Güney koridorundaki Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olduğunu ve Erzurum'u Bayburt'a bağladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: