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Haber Merkezi

Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Melodili Yol uygulamasına geçildi.

Uygulama, ilk kez Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresindeki Eymir köyü mevkiinde tamamlandı.

Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süre önce hizmete geçen ve Mozart'ın Türk Marşı bestesinin dinlendiği Nallıhan-Beypazarı yolunda araç kullandı.

"SIRADA MEHTER MARŞI VAR"

Deneyimini sosyal medya aracılığıyla paylaşan Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Nallıhan-Beypazarı yolunda hayata geçirdiğimiz melodili yol uygulamamızı bizzat deneyimledik.



Sırada inşallah Mehter Marşı’mız var…

KEYİFLİ SÜRÜŞ DENEYİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Melodili Yol projesi ile keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını ifade etti.

Müzikli yolu ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolunun Sivrihisar Çıkışı 37. kilometresinde uygulamaya başladıklarını anımsattı.

SIRADAKİ MELODİ: MEHTER MARŞI

Bakan Uraloğlu, “Melodili yol uygulamasıyla sürücülere müzikal bir yolculuk sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor.” dedi.

SABİT HIZ VE YOLUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ

Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini ifade ederek şu açıklamada bulundu:

Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için, taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor.

TÜRKİYE’NİN İLK MELODİLİ YOLU

Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.

Oyuklar veya işaretlemeler, araçlar belirli hızla yoldan geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlandı.

Bunlar, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırıldı ve sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve seslerin birleşerek hedeflenen ezgi duyuluyor.

16 MAYIS'TAN BU YANA YOLDAN GEÇENLER TÜRK MARŞI'NI DUYABİLİYOR

12 Mayıs'ta başlattılar çalışmalar 16 Mayıs'ta sona erdi. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyorlar.

YOLUN ÖZELLİKLERİ

Gürültü nedeniyle uygulama yerleşim yerlerinin uzağında yapılıyor. Uygulama için yolun bazı kriterlere sahip olması gerekiyor.