Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi açıkladı! 'Ulaşımda 1 Ocak hediyesi'

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Yeni yıla girmeye saatler kaldı...

Yurt genelinde hazırlıklar ve tatil planları yapılırken, milyonlarca vatandaşa müjdeli bir haber geldi.

Konuya ilişkin açıklamayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

Bakan Uraloğlu toplu ulaşıma ilişkin yaptığı açıklamayı, "Ulaşımda 1 Ocak hediyesi" ifadeleriyle paylaştı.

"Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak"

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ulaşımda 1 Ocak hediyesi!



Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan ve "Resmî Gazete"de yayımlanan kararla; 1 Ocak 2024'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metrosu, İzmir'de ise İZBAN seferleri ücretsiz olacak.