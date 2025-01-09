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Haber Merkezi

Aydın ile Denizli arasında yaşanan ulaşım sıkıntısı vatandaşlara adeta bitmeyen bir çileydi.

Dur-kalklar ile uzun süren yolculuklar artık tarihe karışıyor..

Ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu müjdesini X platformu üzerinden duyurdu.

Yolculuk süresinde yaşanan zaman tasarrufuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, akaryakıttan da yılda 800 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

"KESİNTİSİZ VE KONFORLU BİR ULAŞIM SİZLERİ BEKLİYOR"

Bakan Uralooğlu tarafından yapılan paylaşımda, "Turizm sektörünün kalbi artık Aydın-Denizli Otoyolu ile daha hızlı atıyor! " denilerek şu ifadelere yer verildi:

Dur-kalklar tarihe karışıyor, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım sizleri bekliyor.



Seyahatleriniz daha keyifli olsun diye

DENİZLİ-İZMİR ARASI ARTIK 1 SAAT 40 DAKİKA

Yapımı tamamlanan Denizli-İzmir arası otoyol ile birlikte yolculuk 1 saat 40 dakikaya düştü.

Ayrıca yapımı tmamlanan otoyolla sadece zaman tasarrufu değil, akaryakıt ve karbon emisyonu tasarrufu da sağlanacak.

YILDA 800 MİLYON LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda, Aydın-Denizli Otoyolu ile yıllık karbon emisyonunun 61 milyon ton azalacağını kaydetti.

Öte yandan, akaryakıttan da yılda 800 milyon lira tasarruf sağlanacağı ifade edildi.