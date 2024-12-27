Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Tren garlarında internet ücretsiz olacak

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan gar ve istasyonları kullanan vatandaşları sevindirecek haber geldi..

Yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarının altını çizdi.

SINIRSIZ İNTERNET DÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demir yolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen 'TCDD Wi-Fi Projesi' kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemi başlatacaklarını duyurdu.

"BU HİZMETİ TÜM GAR VE İSTASYONLARIMIZDA YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı'nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, şu sözleri sarf etti:

Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak. Ankara'da başlayacak hizmetin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

"DİJİTALLEŞEN DÜNYAYA AYAK UYDURUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte TCDD garlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürme hedefi de taşıdığını vurgulayarak, şu ifadelerde bulundu:

Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

"BU PROJE, TCDD'NİN MODERN VE YENİLİKÇİ KİMLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR"

Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sağlayacağını işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu proje, bilgiye erişim imkanlarını artırarak vatandaşlarımızın dijital haklarını güçlendiriyor. Aynı zamanda TCDD'nin modern ve yenilikçi kimliğini pekiştiriyor. Bu tür projelerle hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik hareketlilik destekleniyor.

"PROJEMİZİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI HIZLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu hizmetin TCDD garlarının yalnızca birer ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşmesine katkıda bulunacağını belirten Bakan Uraloğlu, son olarak açıklamasında "Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.