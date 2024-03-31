Abdulkadir Uraloğlu oyunu kullandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı.

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AA

Türkiye bir kez daha demokrasisine sahip çıkıyor!

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işleminde son olarak bir siyasetçi daha oyunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 31 Mart Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebesoy İlkokulu’nda sandık başına gitti.

Oyunu kullandı

Ailesiyle birlikte 4567 numaralı sandığa gelen Uraloğlu, yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını aldı.

Tercihini yaptıktan sonra zarfını sandığa atan Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz"

Bakan Uraloğlu oyunu kullandıktan sonra tüm ülkeye hayırlı bir seçim diledi.

Uraloğlu oyunu sandığa attıktan sonra şu ifadeleri kullandı.

Uzun bir süreç sonucunda yerel seçimleri yapıyoruz, belediye başkanlarına oylarımızı kullanıyoruz. 1 yıl içerisinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için hayırlı olsun, bizlere en iyi hizmet edecek insanları nasip etsin Allah-ü teala. Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz ki öyle oluyor zaten. Hayırlı olsun tekrardan.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)