Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişelerinde bulunan gişe adaları ve kanopileri kaldıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede oluşan trafik sorununun önüne geçti.

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ensonhaber.com

İstanbul'un en büyük sorunlarının başında trafik geliyor.

Vatandaşın çilesi haline gelen trafiğe ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeler hayata geçiriyor.

Yoğunluğun yaşandığı alanlardan biri de gişeler...

Bu kapsamda Bakanlık bir kez daha harekete geçti. Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulmasıyla araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmadan geçişleri sağlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

"Gişe adaları ve kanopileri kaldırdık"

Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişelerinde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık.



Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz.

"Bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz"