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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerle bir araya geldi.

Uraloğlu, U-Fest Civil Ankara 2025 etkinliğinde konuştu ve gençleri birçok konuda bilgilendirdi.

Öğrencilere ilk etapta kendisi hakkında bilgi veren ve arada espriler yaparak gençlerin yüzünü de güldüren Uraloğlu, sosyal medyaya dair de uyarılarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"SOSYAL MEDYADA KARŞIMIZA ÇIKANLARI BELLİ SÜREÇLERDEN GEÇİRELİM"

Sosyal medya bir tarafından biz Ulaştırma Bakanlığı'nın önemli tarafı. İletişim, haberleşme tarafı bizim sorumluluğumuzda. Orada karşımıza çıkan bilgiler...



Mesela düşünün bir profille tanışıyorsunuz, gerçek hayatıyla ilgili olmayan her türlü paylaşımı var, siz onu tanımaya çalışıyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz farklı kanallarla.



Ne kadar doğru bilgileniyoruz. Elbette bu hayatımızın, geldiğimiz yüzyılın olmazsa olmazı. Ama yüz yüze temas etmek, bunun yerini hiçbir şey tutmaz. Sosyal medyadan karşıma çıkan her türlü bilgi, mutlaka belli süreçlerden geçirmemiz lazım. Oralarda karşımıza çıkan bilgileri kayıtsız şartsız kabul etmeyelim. Mutlaka teyit edelim.

"67 TANE ÜLKEYE ULAŞIYORUZ"

Ben katıldığımız toplantılarda anlatıyorum. Dünyada çok güzel bir coğrafyadayız. 4 saatlik uçuşla biz 67 tane ülkeye ulaşabiliyoruz. Böyle bir lokasyonumuz var. Bulunduğumuz coğrafyada biraz önce size sorduğum koridorlar var.



Biz orta koridorun tam ortasında, diğer koridorlarla da faydası var. Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar orta koridordan 18 günde gidebilirken, güney koridor dediğimiz şu anda Süveyş Kanalı'nda giden 25 günde kalkınma koridoru var.



Zengezur Koridoru'nu hayata geçirmeye çalışıyoruz, doğrudan bir yaklaşım noktasında bir alternatif elimizde olsun. Tür dünyasına kestirme bağlanalım istiyoruz. Orta koridorun çok önemli bir noktasındayız.

"TÜRKİYE'YE 23 YILDA ULAŞIM ALANINDA 290 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM"