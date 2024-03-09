Abdulkadir Uraloğlu: Polemikten uzak hizmet üretiyoruz Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, polemikten uzak bir şekilde İstanbul için hizmet üretmeye çalıştıklarını söyledi.

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Özel Haber

İstanbul yeni bir metroya daha kavuşuyor.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, 10 Mart pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek.

Açılıştan önce hattı inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtladı.

"Bu bölgeyi metro ile tanıştırmış olacağız"

Uraloğlu, açılacak yeni hattın önemine değinirken, "Bakırköy sahilden başlayıp Kirazlı’ya kadar gideceğiz. Bahçeşehir, Güngören, Bağcılar… Çok yoğun bir nüfusun yaşadığı bölge. Bunu hizmete açtığımızda İstanbul’daki ulaşım süreleri ve kuzeydeki araç sayılarının çok azalacağını öngörüyoruz. Modern güvenilir bir taşıma sistemiyle, bu bölge -ki bu bölge eksik kalan yerlerden bir tanesi- bu bölgeyi de inşallah metro ile tanıştırmış olacağız." dedi.

"Metro yapılmazsa trafik yoğunluğu yüzde 90 olur"

İstanbul trafiğini hafifletme açısından metroların önemine vurgu yapan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

İstanbul’da yaşayanlar bilirler. İstanbul’un nüfusu çok hızlı artıyor. Ve bir kentleşme var. Burada lastik tekerli araçlar için ana arterler, ya da yüzeyden taşımalı yeni hatlar açamadığınızda trafikte yüzde 90’lara yanaşacak bir seyir olacak.



Biz yüzeyde yani hatlar açamıyorsak o zaman yer altına inmemiz gerekir. Yer altına inerek bunu rahatlatmalıyız ki dünyanın her tarafında da bu böyledir. Özellikle ihtiyaç olan bütün şehirlerde yer altına inmemiz gerekir. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi..

Mart bitmeden Havaalanı - Arnavutköy Hattı'nda açılış

Uraloğlu'na İstanbul özelinde İBB'nin yapması gereken hizmetin Bakanlık tarafında yapılması da soruldu.

Uraloğlu konuyu şu ifadelerle yorumladı:

"Havayolu ile Arnavutköy arasındaki 14 kilometrelik kısmı da bu ay içerisinde açmayı planlıyoruz.

"Burada çok net bir tespit yapalım. Burada görev belediyelerin"

Burada çok net bir tespit yapalım. Burada görev belediyelerin. Kanun bunu emrediyor. Bakanlığın yetkisi, belediyelerin yaptığı uygun projeleri onaylamaktır olmayanları düzeltmektir.

Belediyeler bu metroların bakanlığımız tarafında yapılmasını talep edebilirler. Cumhurbaşkanımız da uygun görürlerse onun kararıyla bunları bakanlığımızın uhdesine alıyoruz.

"Bizim 12 ilde metro projelerimiz var"

Bizim 12 ilde metro projelerimiz var. Dolayısıyla 2019 öncesinde bakanlığımız tarafından yapılması istenen metrolar bu metrolarımız. Ve biz bunları bitirdiğimizde inşallah 150 kilometreye yaklaşmış olacağız.

Bir kısmının işletmesini biz yapıyoruz bir kısmını da İBB’ye veriyoruz. Bazen aynı ritimde gitmediniz zamn soru işaretleri olabiliyor. Vatandaşımızın kafası karışabiliyor. Hizmet hizmettir. Biz hizmetlerimizi aksatmamaya devam ediyoruz.

"Yatay metroları dikey hatlarla entegre etmemiz gerekiyor"

Ünal, Uraloğlu'na İstanbul'da yatay hatlardan sonra dikey entegre hatları da sordu.

Uraloğlu, kuzey-güney hattında İstanbul'un genişlediğini belirterek şöyle konuştu:

İstabul’un yayılması... Birçok şehirde de bu böyledir doğu-batı ekseninde. Bu tarihte de hep böyle olmuştur.



Bazen coğrafya bunu emretmiş. Bazen insanların alışkanlıkları… Ama son zamanlarda ticaret hatları da kuzey-güneyde gelişti.



İstanbul’da zaten doğu-batı ekseninde çok yayıldı , şimdi özellikle Karadeniz’e doğru bir genişleme söz konusu. Bizim bu Bakırköy-Kirazlı hattımız da kuzey-güney eksenli. Doğu-batıda birçok iş yatık. Kuzey -güneyde de onları birbirine entegre etmemiz gerekir.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren

Türkiye genelinde devam eden ve hayata geçen projeler hatırlatıldığında Bakan Uraloğlu kendisini en çok heyecanlandıran projeyi de açıkladı.

Uraloğlu, "Öncelikle bitirdiklerimiz var. 1915 Çanakkale Köprüsü… Dünyanın en büyüğü, 2023 metre açıklığıyla gerçekten bir mühendislik harikası. Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Memleketimde Zigana Tüneli var…

Şimdi önümüzde neler var? Bizim geleceği planlamamız lazım. Bizim onyılları değil yüzyılları planlamamız lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.

Beni heyecanlandıran projelerden biri Ankara-İstanbul arasıda bu sene proje çalışmalarımızı başlattığımız Süper Hızlı Tren Projesi’dir.

350 km saat hızla seyahat edebilecek olan 80 dakikada... O projede projeyi biz başlatmış olacağız. İnşallah yapımını da biz başlatmış oluruz. uçaktan daha hızlı olacak. Yani havaalanında şehre transfer vs daha hızlı olacak." ifadelerini kullandı.

61 havaalanı hedefi

Bakan Uraloğlu, 61 havaalanı hedefine ilişkin de bilgi verdi.

61'inci havalimanının memleketi Trabzon'da mı yapılacağı sorusuna Uraloğlu şöyle cevap verdi.

Trabzondaki havalimanı o 57'nin içine dahil. Onu yeniden yapacağız ama artı bir demeyeceğiz. O 61 rakamına Trabzon dahil değil.



Şu anda 3 tane devam eden var. Bir tanesi Çukurova. İnşallah onu yakın zamanda devreye alacağız. Bir tanesi Gümüşhane-Bayburt.



Bir tanesi de Yozgat Havalimanı. Bunları tamamladığımızda 60 olacak. Bir tane de Karaman'da bir projemiz var. Onu ilerleyen zamanda ihtiyaç oması halinde hayata geçireceğiz. 61'i böyle tamamlıyoruz.

"Polemiğe girersek ne faydamız olacak"

Büyükşehir belediye başkanları ile iş birliği ve fotoğraf vermesi sorulan Uraloğlu, siyaset gündemini de değerlendirdi.

Hizmet yapmak dururken polemiğe girmenin doğru olmadığını belirten Uraloğlu "Polemiğe girersek ne faydamız olacak. Belki bazı algıları yöneteceğiz. Bizim ona ihtiyacımız yok. Biz hizmet odaklı olalım.

Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıralım. Ona dokunalım istiyoruz. Ben inşaat mühendisiyim. Projeler üzerinde konuşmak, haritalar üzerinde konuşmak bizim en çok sevdiğimiz iş.

Büyükşehirlerle sıkı bir iş birliği içinde olmamız gerekir ki beraberce doğru hizmet etmiş olalım. Belecekte neler yapabiliriz? Bu başkan adaylarımızla... Geçen hafta Diyarbakır'daydım orada da benzer şeyleri konuştuk. Bütün hesabımız bu. Daha iyi nasıl hizmet ederiz..." dedi.

"Haftada bir spor yapabilirsek iyi diyorum"

Uraloğlu, bu yoğun tempo içinde kendine ve ailesine vakit ayırıp ayıramadığı sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Ben haftada 1-2 spor yapabilirsem iyi diyorum. Gerçekten bir yoğunluk var. Ama uykumuzdan feragat edebilirsek esasında ona da imkan bulmuş oluruz. Onu yapabildiğimiz gün gerçekten daha zinde başlıyoruz güne. Keşke her gün yapma imkanımız olsa. Şimdilik bu kadar. O da bizi mutlu ediyor.

Çocuklarla çarşamba günü Gaziantep'te Ulaştırma Festivali yaptık. Mühendislik kulübünün davetiydi. Benim kızım Gazi'de okuyor. O eczacılıkta ama. 'Baba ben de seni gelip dinleyeyim' dedi. Diper büyük kızlarım da ona takıldılar; 'Gülnisa artık sahnenin ortasında koşarsın baba seni burada görebildim dersin' diye böyle de bir espri oldu.

"Babam Ankara'ya gelince görüşelim dedi"

Çok şükür bi vatandaşımıza hizmet edebildiğimiz müddetçe ailem beni anlayabiliyor, o fedakarlığı gösterebiliyorlar. Sağ olsunlar amacımız belli sitem etmiyorlar destek ediyorlar. Kaç insana nasip olur böyle hizmet etmek bunun farkındalar.

Babamı her sabah düzenli ararım. Babam normalde Trabzon'da. Kışları Trabzon'da yazları köyde. Yaklaşık 1 aydır Ankara'da. Ankara'da benim kardeşlerim var. Orada 1 aydır dolaşıyor. Birkaç gün önce aradı 'ankara'da ne zaman olacaksan bir görüşelim dedi. Yarın akşam inşallah görüşeceğiz.