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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Akçaabat 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Trabzon'da yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a 153 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmaları anlattı.

RAYLI SİSTEM HATTININ PROJE İHALESİ YAPILDI

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda kısa vadede ihtiyaçları karşılayacak imalatların yapıldığına işaret ederek, ilerleyen zamanda da yeni bir havalimanı projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Raylı sistem projesinin de uzun zamanın emeği olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Onu artık ete kemiğe büründürüyoruz. Raylı sistem projesinin ihalesini yaptık ve çalışmalara başlayacağız. Hızlıca da inşallah onun yapımını bitirip, Akçaabat'tan Yomra'ya kadar şehrin 3'te 2 nüfusuna hitap edecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"SAMSUN-SARP DEMİR YOLU 10 MİLYON İNSANA HİZMET EDECEK"

Uraloğlu, demir yolu konusunda Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar gidecek projenin yapımına da başlanacağını ifade ederek, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in tamamını kapsayacak ve dolayısıyla bu coğrafyada yani 10 milyona yakın insanımıza hizmet edeceğiz. Bunu da hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"4 TÜNELDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Trabzon'da 20'ye yakın kara yolu projesinin devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu'nun temelini atmıştık. Birileri, 'Sembolik tören yapıyorsunuz' dediler. Şimdi 2 tane yan yana, 2 tane de devamında olmak üzere 4 tane tünelde çalışmalar devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz. İlk etapta Mersin ile Akyazı arası, devamını da getireceğiz. Sonra Pulathane Bulvarı başladı. Hem Akçaabat Belediyemiz hem Büyükşehirle devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kanuni Bulvarı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, Boztepe ile Değirmendere arasındaki bağlantıyı yakın zamanda açarak yolun işlevini biraz daha artıracaklarını söyledi.

Uraloğlu, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı tünelleri arasındaki Zigana Tüneli'ni ulaşıma açtıklarını anımsatarak, onun devamındaki Kop ve Vauk tünellerini de bitireceklerini ifade etti.

Maçka'dan, Erzurum'dan gelen yolu Trabzon sahiline bağlayacak Değirmendere tünellerinden birinin kazısını bitirdiklerine işaret eden Uraloğlu, tünel kaplamalarına devam edildiğini aktardı.

Uraloğlu, yapımı devam eden Düzköy yolunu gelecek yıl rahatlatacaklarını, 2026'da da tamamını bölünmüş yol olarak bitireceklerini kaydetti.

Kongrelerde yenilenen enerjileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sapasağlam durmaya devam edeceklerini belirten Uraloğlu, kongrelerin hayırlı olmasını diledi.

"HIZLI TREN AĞI KARADENİZE ULAŞACAK"

Geçtiğimiz aylarda Samsun'da konuşan Bakan Uraoğlu, hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracaklarını söylemiş ve "Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz.

Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası kara yoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizdedir. İnşallah bu yıl içinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız." ifadelerine yer vermişti.