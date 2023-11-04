Abdulkadir Uraloğlu: Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin 2026'da bitmesi hedefleniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bağlantı yolları ile beraber toplamda 8,2 kilometre uzunluğundaki Sarıyer-Kilyos Tünelinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, "Sarıyer, Kilyos yolu 35 dakikadan 5 dakikaya inecek" ifadelerini kullandı.

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AA

Türkiye'de ulaşım yatırımları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu projesini yerinde inceleyerek, projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu önce tünel ile ilgili bilgi vererek, yapım çalışmalarına 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başladıkları kaydetti.

6 bin 875 metre uzunluğunda

Uraloğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yaklaşık 1,3 kilometrelik bağlantı yolları ve 6 bin 875 metre uzunluğundaki Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli ile birlikte projemizin toplam uzunluğu 8,2 kilometredir. Proje bünyesinde ayrıca, Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere toplam 2 farklı seviyeli kavşak, 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır. Projemiz; Sarıyer’de Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından sonra başlıyor ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’na bağlanarak son buluyor.

Uraloğlu, tünel yapımında kullanılan teknik yönteme ilişkin olarak, “Tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem NATM metodu ile delme patlatma hem de Tünel Açma Makinası (TBM) yöntemlerini kullanıyoruz. TBM tasarım ve sipariş işlemlerini tamamladık, imalatı devam ediyor. Şu anda NATM tünel açma metodu ile yapılan kesimde tünel kazı destek çalışmaları da sürüyor” dedi.

"2026 yılı içerisinde bitirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Uraloğlu, kazı çalışmalarında; sol tüpte bin 493 metre, sağ tüpte ise bin 140 metre ilerleme kaydettiklerini kaydederek, "Sarıyer-Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını; 2026 yılı içerisinde bitirme hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Uraloğlu, proje tamamlandığında Levent, Maslak ve Sarıyer gibi yoğun nüfusun ve işyerlerinin bulunduğu alanların Kuzey Marmara Otoyolu’na ve İstanbul’un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos, Gümüşdere ve Demirciköy gibi yerleşimlere bağlantısı kolaylıkla sağlanmış olacağını, aynı şekilde İstanbul’un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun da kent merkezlerine erişiminin kolaylaşacağına dikkat çekti.

Sarıyer'e ulaşım süresi 5 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu, Sarıyer- Kilyos Tüneli’nin hayata geçmesiyle, şehir içi imar yollarının by-pass edilerek, Sarıyer’e ulaşım süresinin 5 dakikaya kadar ineceği bilgisini verdi.

Uraloğlu bu konuda şöyle konuştu:

Mevcut durumda; kuzey Marmara Otoyolu’nun Uskumruköy kavşağından çıkan ve bu civarda yaşayanların Zekeriyaköy, Uskumruköy gibi yerleşim alanlarındaki düşük standartlı şehir içi yollarını kullanarak Sarıyer’e ulaşmaları ortalama 35 dakika sürüyor. Sarıyer- Kilyos Tüneli’nin hayata geçmesiyle, şehir içi imar yolları by-pass edilecek ve Sarıyer’e ulaşım süresi 5 dakikaya kadar inecek. Bu da önemli ölçüde yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacak. Ayrıca, Maslak, Levent, Beşiktaş gibi İstanbul’un en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanabilecek. Dünyanın en büyük havalimanlarından olan istanbul Havalimanı’na erişimleri de kolaylaşacak.

Kuzey Marmara Otoyolu ie entegrasyonu sağlanacak

Bakan Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tünelinin hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de İstanbul Havalimanı’na kolay ulaşım ve entegrasyon açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek şöyle devam etti:

İstanbul-Kınalı mevkiinden başlayarak; İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan Kuzey Marmara Otoyolu’dur. Kuzey Marmara Otoyolu, özellikle olası bir depremde, şehirlerin diğer illerle ulaşımının sürdürülebilir olmasına yönelik bir güzergâh olması olmasından dolayı Marmara Bölgesi’ndeki “Marmara Otoyol Ringi”nin tamamlanması açısından çok önemli bir projedir. Olası büyük depremlerde yol, köprü, tünel ve viyadüklerin hizmet vermesi hayati önem taşımaktadır. Bu noktada, Kuzey Marmara Otoyolu’nu yapım aşamasında kullanılan birçok farklı sismik izolatörlerle 2 bin 475 yıllık deprem döngüsünde 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa ettik. Olası bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu’ndan yapılabilecektir. Bu açından da bakıldığında Kuzey Marmara Otoyolu’na entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)