Abdulkadir Uraloğlu: Siber güvenlikte dünyada en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz Türkiye'nin siber güvenlik alanında en güvenli ülkelerden biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "17 milyonun üzerinde IP adresini yerli yazılımlarımızla sürekli tarıyoruz. Zararlı girişimleri sürekli engelliyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız" dedi.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve siber güvenlik alanındaki gelişmelere dikkat çekti.

Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu konuyla ilgili, "Siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN 440 CİVARINDA SİBER SALDIRIYI ENGELLİYORUZ"

Vatandaşlara endişelenmemeleri konusunda çağrıda bulunan Uraloğlu, daha sonra siber olaylara müdahale ekibi ile her gün 440 civarında büyük saldırının engellendiğini bildirdi.

Yerli yazılımlarla taramaların sürekli yapıldığını da bildiren Uraloğlu, olumsuz girişimlerin engellendiğini aktardı.

"SİBER GÜVENLİK NOKTASINDA DÜNYADAKİ 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Türkiye şu anda siber güvenlik noktasında dünyadaki 10 ülkeden bir tanesi. Hiçbir vatandaşımızın bu anlamda endişeye düşmesini gerektirecek bir ortam olmadığını söylemek isterim. Burada mutlaka kaçırmamamız gereken Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu yerli ve millilik konusudur. Ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu yazılımından üretimine kadar bir kez daha anlamış oldu. Şu an BTK bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde her gün 440 civarındaki büyük saldırıyı engelliyoruz.

"YERLİ YAZILIMLARLA SÜREKLİ TARIYORUZ"

17 milyon IP adresini yerli yazılımlarla sürekli tarıyoruz. Oradaki her türlü olumsuz girişimi engelliyoruz, iyi durumdayız. Daha iyi ve daha profesyonel olmasıyla ilgili siber güvenlik başkanlığının kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu an için nereye nasıl bağlı olacak konularına girmeyeyim. Gelişen tehditlere karşı böyle bir yapılanma söz konusu.

"7 BİN 500 UZMAN VE 2 BİN 300'E YAKIN KURUMLA ÇALIŞIYORUZ"

Siber güvenlik konusunda ciddi bir sıkıntımız yok. 7 bin 500 civarında uzman ile iş birliği yapıyoruz. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) bulunduran 2 bin 300’e yakın kurum ve kuruluş ile çalışıyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)