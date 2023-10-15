Abdulkadir Uraloğlu, sona yaklaşan Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nı inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nı Şubat 2024’te hizmete açacağız. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecek” dedi.

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Türkiye'nin ulaşımda hız kesmeyen yatırımları devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'da metro projelerinde hummalı bir çalışma var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu’nu inceledi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’da 130,2 kilometre metro hattı hizmete sunduk"

Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapıldığını belirten Uraloğlu, “İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde Bakanlığımızca yapımı devam eden; 9 projede toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır.

İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir. Bu Hatlar; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’dır” diye konuştu.

Saatte 80 kilometre hız, 1 milyon yolcu

Şu anda toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, “Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’dir.

Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır.

Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattın işletmeye alınması ile; Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 6,1 milyar dolar olacaktır” dedi.

"Hat işlerinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydettik"

Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: