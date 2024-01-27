Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da! U-Fest KTÜ’den Başarı Hikayeleri programına katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, mezun olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ndeki arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da...

Uraloğlu memleketi Trabzon'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali ‘U-Fest KTÜ’den Başarı Hikâyeleri’ programına katıldı.

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Uraloğlu, ‘U-Fest’ kapsamında açılan bakanlığa bağlı müdürlüklere ait stantları gezerek bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu’na KTÜ öğrencilerinden sürpriz

Uraloğlu, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirmek üzere sahneye çıktığında, öğrencilik yıllarında çekilen fotoğraflar ile Karadeniz Teknik Üniversitesin‘deki ders notlarının ve diplomasının da yer aldığı video sunumu sürprizi ile karşılaştı. Sürpriz karşısında duygulanan Uraloğlu, üniversite yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Başarı hikayelerini anlattı

Uraloğlu öğrencilerle buluşmasında; öğrencilik yıllarındaki başarı hikayelerini ve ulaşımdan haberleşmeye mega projelerden, gelecek için tasarladıkları eserlere kadar birçok konuyu anlattı.

Uraloğlu’na programda bir sürpriz de mezun olduğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden arkadaşlarından geldi.

Programa sürpriz yaparak katılan öğrenci arkadaşları ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, eskileri yâd ederek programda sevinç üstüne sevinç yaşadı.