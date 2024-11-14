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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi’nde “Yüreğimde Filistin” Pul Çalışması Lansman Töreni’nde konuştu.

Bakan Uraloğlu sözlerine, "184 yıllık tarihi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak için basımını yapacağı "Yüreğimde Filistin" konulu Anma Pulu Tanıtım Toplantısı'nda sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum." diyerek başladı.

Bakan Uraloğlu akabinde konuşmasında, Gazze'de yaşananlara değindi ve Türk milletinin Filistin halkını yalnız bırakmadığını söyledi.

GAZZE'DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKİLECEK

PTT, savaş muhabiri Coşkun Aral'ın çektiği fotoğrafları kullanarak Yüreğimde Filistin konulu anma pulları hazırladı. Bu proje sayesinde Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekilip, kamu farkındalığı oluşturulacak. Ayrıca proje Filistin ve Türk halkının kardeşliğini bir kez daha ortaya koyacak.

"GAZZE'DEKİ İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI KINIYORUM"

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının devamında şu ifadeler yer aldı;

Sözlerime öncelikle İsrail'in çoğu bebek ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları şiddet ve nefretle kınayarak başlamak istiyorum. İsrail'in 1967 yılından beri sistematik olarak Filistinlilere karşı şiddeti 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tam 445 gündür tam anlamıyla bir soykırıma dönüşmüştür.

"MASUM BEBEKLERİN KATLEDİLMESİNİ HİÇBİR İNANÇ MEŞRU GÖREMEZ"

Haksız bir kuşatma ile adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki malum Filistin halkına yapılan zulüm yürekleri dağlamaktadır.



İçinde çocukların ve kadınların olduğu on binlerce Filistinlinin şehit edilip, insani yardımın kesildiği, güvenli bölge ilan edilen yerlerin bombalandığı, doktor ve hemşirelerin öldürüldüğü, ambulansların vurulduğu, insani yardımların ulaşımının engellendiği, kara, hava ve denizden ablukaya alınan topraklarda büyük bir insanlık krizi yaşanıyor.



Bütün bu yapılanların dünyaya anlatılmaması için de gazeteciler katlediliyor ve gazeteciler de hedef alınıyor maalesef. Masum bebeklerin katledilmesini, çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç hiçbir ideoloji meşru asla göremez.

"İSRAİL CEZA ALMALI"

Filistin'in tüm İslam aleminde büyük bir manevi değeri bulunmaktadır. Filistin'in özgürlüğü bizim için bir davadır. Bu zulme açıktan ve net bir şekilde hayır diyebilen tek lider ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.



Onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden maalesef göremiyoruz. Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için çaba sarf ediyoruz.

"TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLMUŞTUR"

Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı gösteriyoruz, göstermeye de devam ediyoruz. Türk milleti her zaman Filistinlilerin yanında olmuştur. 15 Kasım 1988'de Filistin devleti bağımsızlığını ilan ettiğinde, Türkiye Filistin devletini ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. Bugün ve gelecekte bu kardeşliğin devam edeceğine hiçbir şüphemiz yoktur.

COŞKUN ARAL'A TEŞEKKÜR