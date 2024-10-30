Tüm Türkiye'de ulaşımda kolaylık sağlamak adına Türkiye Kart gündeme gelmişti.

Birçok kişi tarafından olumlu değerlendirilen Türkiye Kart'a ilişkin son bilgileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN BİRÇOK İLİMİZDE KULLANILIYOR"

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart sistemini bu yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek.