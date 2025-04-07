Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'de internete erişmek için en çok cep telefonu kullanılıyor

DHA

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan internet, hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda.

Neredeyse her evde, her bireyin elinde bir cep telefonu ve internet bağlantısı bulunuyor.

Türkiye de, dünyada en çok internet kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı veriler de bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor.

80,7 MİLYON KİŞİ CEP TELEFONU KULLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan mobil kullanım verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun 87,6 milyona ulaştığını belirterek, "Nüfusumuzun yüzde 92,1'ine denk gelen 80,7 milyon kişi cep telefonu kullanıyor." ifadelerini kullandı.

"77,3 MİLYON İNTERNET KULLANICISI VAR"

İnternet kullanan kişi sayısının, nüfusun yüzde 88,3'ünü oluşturduğunu belirten Uraloğlu, "Ülkemizde 77,3 milyon internet kullanıcısı var.

Söz konusu rapora göre, 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 97,6'sı cep telefonuna, yüzde 62,8'i ise masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip." açıklamasında bulundu.

İNTERNETE ERİŞMEK İÇİN EN ÇOK CEP TELEFONU KULLANILIYOR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ayrıca 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9'unun internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullandığını belirterek, bunu yüzde 95,2 ile akıllı telefonların takip ettiğini de ifade etti.

TÜRKİYE'DE MOBİL İNTERNET KULLANIMI REKOR SEVİYEDE

İnternette geçirilen sürenin ise günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını anlatan Bakan Uraloğlu, "Bu sürede mobilin payı yüzde 56,3; yani günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz. Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'deki web trafiğinin ise yüzde 73,1'ini cep telefonlarının oluşturduğunu belirterek en yakın takipçisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarların payının yüzde 25,5 olduğunu bildirdi.