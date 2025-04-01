Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye’nin hedefinde sapma yok

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayramlaşma programında konuşan Uraloğlu, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi süreçlerine dair önemli mesajlar verdi.

TRABZON'A 32 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM HATTI

Ulaşım yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Trabzonluların en yoğun olarak talep ettiği raylı sistemdir. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizle beraber bir proje ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve onayı ile sorumluluğunu bakanlık bünyesine aldık.

32 kilometrelik bir hat, Şehir Hastanesi'nden stadyumundan, Meydan'a üniversitesine kadar bütün etapları kapsayacak şekilde. Hedefimiz, bu sene projesini bitirmek. Önümüzdeki sene de yatırım programına almak hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda Büyükşehir ve Bakanlığımızın ekipleri devam ediyor." dedi.

"YENİ HAVALİMANI PROJESİNİN DETAYLARINA ÇALIŞIYORUZ"

Trabzon'da yapımı süren Güney Çevre Yolu'na ilişkin Bakan Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'ndaki çalışmalarda da sona geldiklerini belirtti.

Trabzon Havalimanı'nda bugün 80 uçuş olduğunu aktaran Uraloğlu, iç ve dış hatlar terminallerinde bazı düzenlemeler yaptıklarını söyleyerek, havalimanındaki çalışmaların bir kısmının bu sene tamamlanacağını aktardı.

Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nın pisti 2 bin 600 metredir. Artık yeterli değil, taksi yolu yoktur. Dolayısıyla yeni havalimanı projesinin detaylarına çalışıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNDE SAPMA YOK"

Türkiye'ye ilişkin mesajlar veren Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin genel gidişatı çok iyi, çok daha iyi olacak. Bazı ufak tefek geçişler olabilir. Türkiye gerek dünyadaki konjonktürden gerekse de iç dinamiklerden etkilenebilir; ama hedefimizde bir sapma yok.

Enflasyonu iki haneli rakamların altına tek rakamlı hanelere indirmeyi hedefliyoruz. Bazen biraz duraklarsınız, bazen dizinizi biraz bükersiniz. Birileri sizin diz çöktüğünüzü zannedebilir ama o daha yukarı zıplama hamlesidir. Türkiye bunu yaşadı, bundan sonra da yaşayacak" dedi.