Abdulkadir Uraloğlu: Türksat 6A Uydusu dünya nüfusunun yüzde 65'ine hizmet verecek Türksat 6A Uydusu'nun uzaya fırlatılmak üzere Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Uraloğlu, "Bugünü yaşamanın haklı gururunu hissediyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye havacılık ve uzay alanında birbirinden özel projeleri hayata geçiriyor.

Alper Gezeravcı'nın uzaya ayak basmasının ardından projelerine devam eden ve dünya tarafından takip edilirken Türkiye, bir adıma daha imza attı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlandı.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada, gururlu olduklarının altını çizdi ve "Neler yapabileceğimizi göstereceğimiz bir eser" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun devam eden açıklamaları şu şekilde;

"Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla hayata geçirdik"

Gerçekten mühendis olarak bu günü yaşamanın haklı gururunu hissediyoruz. Burada sonuçta bir uydu ortaya çıkardık. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla hayata geçirdik. Paketlenmiş durumda uydumuzun ana parçasını koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov'la birlikte yola çıkarıyoruz. Florida'ya göndermiş olacağız. Temmuz'un ikinci haftasında başlayan süreçte hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde inşallah bunu yörüngesine oturacak.

"5 milyar nüfusu kapsamış olacağız"

Dünyanın 3.5 milyon insanın yaşadığı kısma uydularımız hizmet veriyor. Bu uyduyla 5 milyar nüfusu kapsamış olacağız. 250 milyar dolara üretilmiş uydumuzun geri dönüş sürecini yakalamış olacağız. Neler yapabildiğimizi göstermiş olan eserden bahsediyoruz.



2005 yılında başlayan, 2014 yılında ete kemiğe bürünen bir sürecin sonuna geldik. Bu heyecan verici. Türk mühendis ve teknisyenlerinin Cumhurbaşkanımız önderliğinde neler yapabileceğinin bir kanıtı bu. Hem yönetici olarak hem de mühendis olarak bu gururu yaşıyorum. Dünyadaki 10 haberleşme uydu üreticisinden biri olduk.

"Temmuz’un ikinci haftasında yörüngesine fırlatılmış olacak"

Şu anda 5 uydumuzla bunları dünyadaki uydu üreticilerine imal ettirmiştik. 3.5 milyar insanı kapsayan (Afrika’nın kuzeyi, Avrupa, ülkemiz, yakın coğrafyamız Kafkaslar, Orta Asya ve Hindistan’ın da bir bölümü), artık bu uyduyla birlikte 5 milyar nüfusa erişeceğiz.



Bu da dünya nüfusunun yüzde 65’i demektir. Buralara hizmet satacağız ve hem kendi ihtiyacımız hem de kapsadığı ülkelerdeki ihtiyacı görmüş olacağız. Haberleşme uydumuz Temmuz’un ikinci haftasında yörüngesine fırlatılmış olacak. Sene sonunda da işletmeye, hizmet vermeye tamamıyla açılacak.

1 günlük yolculuğun ardından ABD'ye ulaşacak

Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türksat 6A uydusu, fırlatmada görev alacak personelle Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilecek.

Türksat 6A'nın hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek ve ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. Uydunun 8-15 Temmuz 2024'te yörüngesine fırlatılması planlanıyor.