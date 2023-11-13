Ankara'da Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim olarak nitelendirdiği Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışını yaptı.

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İlk milli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleşiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konu kapsamında harekete geçti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’nın Kahramankazan İlçesinde yapımı tamamlanan Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Bakan Uraloğlu, törende yaptı konuşmada, Türksat'ın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek şu cümleleri kullandı;

"Hain FETÖ mensupları Türksat'ı hedef alarak milli iradeyi yok etmeye çalıştılar"

Bildiğiniz üzere asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensupları milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Darbe girişiminde ilk buraya saldırdılar. Milletimizin iradesini kırmak için korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca Türksat'ı hedef aldılar. Hain FETÖ mensupları Türksat'ı hedef alarak milli iradeyi yok etmeye çalıştılar. Bu noktada açılışı gerçekleşen merkezimiz; Türksat bünyesinde yürütülen hizmetlerin olağanüstü durumlar veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından büyük öneme haizdir.

"Uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek"

Bir diğer yandan Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi’nin teknik fonksiyonuna ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

Bin metrekare ana binaya sahip merkezimiz uydularımıza yedeklilik yapmak amacı ile bir adet 13.2 metre çapında anten ve Ka frekans bandında çalışan alış ve veriş alt sistemlerini de içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek. Bu merkez TÜRKSAT uydu yer kontrol istasyonları ile entegre çalışacak şekilde uydu takip özelliğine sahip iki adet 9 metre Ku-Band anten sistemiyle de uydularımızın her türlü çalışma şartlarında kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlayacak.

"Uzayda izi olanın, Dünya’da gücü olur"

Uraloğlu, Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolunda olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti;

Uzayda izi olanın, Dünya’da gücü olur prensibiyle yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri dünya ile eş zamanlı vatandaşlara sunduk. Türksat üzerinden uydu ve uzay teknolojileri, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bir yandan milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için çalışırken, diğer yandan bilişim ve uzay teknolojileri altyapılarının kurulmasına ve küresel pazarlara açılmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz.

"Türkiye’nin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlendi"

Türkiye’nin jeopolitik konumunun uzaydaki karşılığı sayabileceğimiz “uydu yörünge haklarının korunması ve işletilmesi” kapsamında önemli faaliyetler yürütüyoruz. 2021 yılında Türksat-5A ve Türksat-5B uydularını aynı yıl içinde uzaya göndererek Türkiye’nin uydu haberleşme yeteneğini önemli ölçüde artırdık. Türksat-5A, 28 Haziran 2021'de 31 derece Doğu yörüngesinde göreve başlamıştır. Türksat-5B’DE 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiye’nin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlendi.

"Katma değerli uydu hizmetlerimizle bölgemizde lider konumdayız"