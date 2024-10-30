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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da ‘’UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması’’ programında konuştu.

Bakan Uraloğlu programda, geçtiğimiz Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ni (TUSAŞ) hedef alan terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir olayı anlattı.

TUSAŞ SALDIRISINDA BİLİNMEYEN 'HÜRJET' DETAYI

TUSAŞ'a yönelik saldırı esnasında HÜRJET'in üretiminden sorumlu yöneticinin ekibini hemen sığınağa aldığını belirten Uraloğlu, o esnada sayım yapıldığını söyledi.

Sayım esnasında 3 HÜRJET çalışanının sığınakta olmadığının ortaya çıkması üzerine görevlilerin aranmaya başladığını da aktaran Uraloğlu, "Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Atar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar, bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş bir brandayla ürettikleri HÜRJET'İN üstünü kapatmaya çalışıyorlar" dedi.

HÜRJET'İN ÜSTÜNÜ BRANDAYLA KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR: TERÖRİSTLER ZARAR VERMESİN DİYE

Çalışanların tüm çabasının teröristler içeriye girerse HÜRJET'e zarar vermesin diye olduğunu sözlerine ekleyen Uraloğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: