Abdulkadir Uraloğlu, Ümraniye’deki metro projesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete’deki bir karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı metrodan bi haber CHP’li milletvekilleri tarafından çarpıtıldı.

Yapımı devam eden bir metro projesinin İBB’den alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda devredildiği iddia ediliyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak gerçek bambaşka.

2019 yılında İBB tarafından maliyetli bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan Çamlıca Camii’ne giden metro hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda devredilmişti.

20 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararla;

Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı’nı kapsayan metro hattına yeni bir ekleme yapıldı.

BELEDİYE UZATILMASINI TALEP ETTİ

Bu uzatma kararının alınmasındaki karar Ümraniye Belediyesi’nden geldi.

Ümraniye Belediyesi, hattın Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatılmasını talep etti.

Bu talep değerlendirildi ve yapımı süren hat; Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatıldı.

BAKAN URALOĞLU TARTIŞMALARA YANIT VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'daki programda tartışmalara cevap verdi.

Bakan Uraloğlu, yanıtında projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralınmadığını ifade etti.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir süreç yaşandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bizim İstanbul'da Bakanlık olarak bitirdiğimiz 160 kilometre civarında metro ağımız var. İnşaatı devam eden 2 tane de projemiz var. Bunlardan bir tanesi de Arnavutköy ile Halkalı arasındaki yaklaşık 17 buçuk kilometrelik hattır. Bir diğeri de Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı'nda devam eden 4 buçuk kilometrelik hattır. Şimdi speküle edilen, yalan yanlış bilgiler üretilen yer de burasıdır.

"YAKLAŞIK 4,5 KİLOMETRELİK BİR METRO HATTI"

Bakan Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu’nu Bakanlık olarak hayata geçirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ancak gerek şehircilik gerekse değişen ihtiyaçlar noktasında Ümraniye Belediyemizden ve İstanbul Valiliğimizden bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talep geldi. Büyükşehir ne işin içerisinde var ne talep noktasında var ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var. Bunların hiçbirisi yok. Bunun üzerine biz de buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını çözme noktasında bir proje çalışması başlatmıştık, o proje çalışmasını aşağı yukarı tekamül ettirdik. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır. Bunun da Cumhurbaşkanımızdan yetkisini alarak Bakanlık olarak yapılmasıdır.

"İSTANBULUMUZA HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi olmadığını bir kez daha vurgulayarak, "Biz bir şey yapıyoruz… Kim için? İstanbulumuz için yapıyoruz. Onun için kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin. İşin doğrusu budur, biz yolumuza devam ediyoruz. Biz milletimize İstanbulumuza hizmet etmeye devam ediyoruz, bizim odağımız iştir" ifadelerini kullandı.